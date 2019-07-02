Android mesajlar uygulamasına Snapchat dopingi

Sadece Android cihazlar arasında bir mesajlaşma servisi kuracağını duyuran Google, bu servisin ne kadar güvensiz olacağını da belirtmişti.

Android Mesajlar olarak isimlendirilecek olan ve Android Q ile gelecek olan bu servis, kullanıcıların mesajlarını uçtan uca şifrelemeyecek.

Uçtan uca şifreleme sistemi kullanmadığı için Android’in mesajlar uygulamasından yapılan her görüşme, gönderilen her fotoğraf, hem Google hem de devletler tarafından görüntülenebilecek. İşin kötüsü hackerlar da bu mesajlarınıza kolayca ulaşabilecek.

Henüz test aşamasında olan bu uygulamanın, Snapchat benzeri bir filtre sunacağı ortaya çıktı. Arkadaşlarınıza Snapchat’in filtrelerine benzer filtreler ile video veya fotoğraf göndererek, mesajlaşmanıza renk katabileceksiniz.

2020 yılının başında kullanıma sunulmasını beklediğimiz Android’in mesajlar uygulaması bakalım hangi Android sürümlerini destekleyecek?

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