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Android ofis uygulaması için yeni bir arayüz hazırladı

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TEKNOLOJİ  | 10.10.2019 09:15 | Son Güncelleme

Uygulamalar bundan sonra daha pratik, daha kullanışlı bir görüntüyle karşımıza çıkacak.

Android ofis uygulaması için yeni bir arayüz hazırladı

Docs, Sheets ve Slides uygulamalarını içeren revizyon ile telefondan ofis uygulamalarını çalıştırmak daha kullanışlı olacak.Yeni güncelleme ile hem ofis dokümanlarını okumak daha kolaylaştı hem de düzenleme seçeneği daha pratik hale dönüştü. Öte yandan G Suite uygulamalarının yeni görüntüsü Microsoft’un Office uygulamalarına “daha fazla” benzemiş olarak yorumlanıyor.

Güncellemeler şimdiden Android kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Google bölge bölge tüm Android kullanıcıları için güncellemeleri yayına alacak. Bir dahaki sefer Google Docs uygulamasını açtığınızda yeni bir görünümle karşılaşabilirsiniz, şaşırmayın.

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Anahtar Kelimeler:
android ofis uygulamaları

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