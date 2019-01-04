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Android Pie ile Galaxy S9’un şarjı bir anda bitiyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 04.01.2019 09:52 | Son Güncelleme

Android Pie güncellemesine kavuşan Galaxy S9, bazı sorunlar yaşamaya başladı. Eğer bu sorunu göze almıyorsanız Galaxy S9 için Android Pie güncellemesini yüklemeyin. İşte konuyla ilgili tüm detaylar.

Android Pie ile Galaxy S9’un şarjı bir anda bitiyor

Samsung, geçtiğimiz hafta büyük bir sürpriz yapmış ve Galaxy S9/Galaxy S9+ için Android 9.0 Pie güncellemesini yayınlamıştı. Türkiye‘de de indirime sunulan Android 9.0 Pie güncellemesinin bugün bir takım sorunlara neden olduğu ortaya çıktı. Bu sorun günümüzün en çok lazım olan şarj ile ilgili.

Galaxy S9 modellerine Android 9.0 Pie güncellemesini yükleyenler bir anda şarjlarının çok çabuk bittiğinden şikayetçi olmaya başladı. Yüzde 10’dan birkaç saniye içerisinde bataryalarının yüzde 5’e düştüğünden şikayetçi olan kullanıcılar Samsung’dan acil güncelleme bekliyor.

Araya yılbaşı girdiği için Samsung güncelleme yayınlamak için biraz gecikecek gibi görünüyor. Ancak tahminlerimize göre; Ocak ayının ilk haftasında küçük çaplı bir güncelleme ile bu sorun ortadan kaldırılacaktır.
Eğer sorunsuz bir yazılım kullanmak istiyorsanız Android 9.0 Pie güncellemesini yüklemek için acele etmeyin. Samsung bu güncellemeyi yeniden derleyip Ocak ayı içerisinde indirime sunacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Android Pie Galaxy S9

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