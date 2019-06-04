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Android Q alacak Huawei modelleri yavaş yavaş belli olmaya başladı

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TEKNOLOJİ  | 04.06.2019 09:28 | Son Güncelleme

Google ile Huawei arasındaki gerginlik elbette bir gün bitecekti. Bu gerginliğin geçtiğimiz gün Huawei P20 modelinin tekrardan Android Q Beta testine alınması ile sona erdiğini söyleyebiliriz.

Android Q alacak Huawei modelleri yavaş yavaş belli olmaya başladı

İki firma arasındaki gerginliğin yumuşaması ile Android Q güncellemesini alacak ve alması muhtemel olan Huawei modelleri de belli olmaya başladı.

Biz de sizler için yıl sonu Pixel modelleri için çıkacak olan Android Q güncellemesini hangi Huawei modellerine geleceğini bir araya getirdik. Bakalım hangi Huawei telefonları Android Q güncellemesi ile tanışacak?

Android Q alacak Huawei modelleri

Huawei Mate serisi

Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 Lite
Huawei Mate 20 X
Huawei Mate 20 Porsche RS
Huawei Mate X
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Porsche Design Mate 10
Huawei Porsche Design Mate RS

Huawei P serisi

Huawei P30
Huawei P30 Pro
Huawei P30 Lite/Nova 4e
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei P Smart (2019)

Huawei Nova serisi

Huawei Nova 4

Honor serisi

Honor View 10/Honor V10
Honor View 20/Honor V20
Honor 10
Honor 10 GT
Honor 10 Lite
Honor Play
Honor Note 10
Honor 8X
Honor 8X Max
Honor 8C
Honor Magic 2
Honor 8A

Güncellemeyi alması muhtemel modeller

Huawei P20 Lite/Nova 3e
Huawei P Smart + (Nova 3i)
Huawei Nova 3
Huawei Y3 (2018)
Huawei Y5 2018 Prime
Huawei Y5 2018 Lite
Huawei Y6 Prime (2018)
Huawei Y6 (2018)
Huawei Y7 (2018)
Huawei Y7 Prime (2018)
Huawei Y7 Pro (2018)
Huawei Y7 Pro 2019
Huawei Y8 2018
Huawei Y6 (2019)
Huawei Y9 2019 (also called enjoy 8 plus)
Huawei Y9 2019
Huawei Y7 (2019)
Huawei Y7 Pro (2019)
Huawei Y7 Prime (2019)

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