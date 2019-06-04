Android Q alacak Huawei modelleri yavaş yavaş belli olmaya başladı

İki firma arasındaki gerginliğin yumuşaması ile Android Q güncellemesini alacak ve alması muhtemel olan Huawei modelleri de belli olmaya başladı.

Biz de sizler için yıl sonu Pixel modelleri için çıkacak olan Android Q güncellemesini hangi Huawei modellerine geleceğini bir araya getirdik. Bakalım hangi Huawei telefonları Android Q güncellemesi ile tanışacak?

Android Q alacak Huawei modelleri

Huawei Mate serisi

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Porsche Design Mate 10

Huawei Porsche Design Mate RS

Huawei P serisi

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Lite/Nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P Smart (2019)

Huawei Nova serisi

Huawei Nova 4

Honor serisi

Honor View 10/Honor V10

Honor View 20/Honor V20

Honor 10

Honor 10 GT

Honor 10 Lite

Honor Play

Honor Note 10

Honor 8X

Honor 8X Max

Honor 8C

Honor Magic 2

Honor 8A

Güncellemeyi alması muhtemel modeller

Huawei P20 Lite/Nova 3e

Huawei P Smart + (Nova 3i)

Huawei Nova 3

Huawei Y3 (2018)

Huawei Y5 2018 Prime

Huawei Y5 2018 Lite

Huawei Y6 Prime (2018)

Huawei Y6 (2018)

Huawei Y7 (2018)

Huawei Y7 Prime (2018)

Huawei Y7 Pro (2018)

Huawei Y7 Pro 2019

Huawei Y8 2018

Huawei Y6 (2019)

Huawei Y9 2019 (also called enjoy 8 plus)

Huawei Y9 2019

Huawei Y7 (2019)

Huawei Y7 Pro (2019)

Huawei Y7 Prime (2019)

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