Mynet Trend

Android Q hangi cep telefonlarında olacak

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 09.05.2019 08:59 | Son Güncelleme

Google Android Q, en yeni sistemlerden birisi. Her ne kadar yalnızca Google Pixel modellerine getirileceği düşünülse bile, şirketin açıklamalarına göre çok daha farklı modellere de bu yeni sistem gelecek.

Android Q hangi cep telefonlarında olacak

Android Q sisteminin en çok dikkat çeken yönü, iOS benzeri özellikler taşıması. İçerisinde koruyucu yazılımlar da barındıran yeni Işletim sistemi, aynı zamanda karanlık mod uygulamasını da kendisinden doğal olarak bulunduracak.

Google geliştirme etkinliği kapsamında yapılan açıklamada, 15 farklı modele gelmesi kesinleşti. İşte bu modellerin tam sıralı listesi

Asus ZenFone 5Z
Temel PH-1
HMD Global Nokia 8.1
Huawei Mate 20 Pro
LG G8 ThinQ
OnePlus 6T
Oppo Reno
Realme 3 Pro
Sony Xperia XZ3
Tecno Spark 3Pro
Vivo X27
Vivo NEX S
Vivo NEX A
Xiaomi Mi Mix 3 5G
Xiaomi Mi 9

Google Pixel 3a tanıtıldı! İşte özellikleri!

Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyorPaylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor
Android 9.0 Pie kullanım oranı ile şaşırtmayı başardıAndroid 9.0 Pie kullanım oranı ile şaşırtmayı başardı
Nintendo Switch yeni NES oyunları duyurduNintendo Switch yeni NES oyunları duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google android google pixel akıllı telefon

En Çok Okunan Trend Haberler

Cem Yılmaz korkuttu! 'Başta şaka sandık'

Cem Yılmaz korkuttu! 'Başta şaka sandık'

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

Ülkede acil durum ilan edildi!

Ülkede acil durum ilan edildi!

Yüzme yarışındaki skandal olayda flaş gelişme!

Yüzme yarışındaki skandal olayda flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Pixel 3a XL tanıtıldı

Google Pixel 3a XL tanıtıldı

Android 9.0 Pie kullanım oranı ile şaşırtmayı başardı

Android 9.0 Pie kullanım oranı ile şaşırtmayı başardı

Nintendo Switch yeni NES oyunları duyurdu

Nintendo Switch yeni NES oyunları duyurdu

Razer Chroma özelliği Vivaldi’de nasıl çalışıyor?

Razer Chroma özelliği Vivaldi’de nasıl çalışıyor?

Bir zamanların sosyal medya devi

Bir zamanların sosyal medya devi

Kompakt ticari fotoğraf yazıcısı SureLab SL-D800 satışta

Kompakt ticari fotoğraf yazıcısı SureLab SL-D800 satışta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.