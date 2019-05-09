Android Q hangi cep telefonlarında olacak

Android Q sisteminin en çok dikkat çeken yönü, iOS benzeri özellikler taşıması. İçerisinde koruyucu yazılımlar da barındıran yeni Işletim sistemi, aynı zamanda karanlık mod uygulamasını da kendisinden doğal olarak bulunduracak.
Google geliştirme etkinliği kapsamında yapılan açıklamada, 15 farklı modele gelmesi kesinleşti. İşte bu modellerin tam sıralı listesi
Asus ZenFone 5Z
Temel PH-1
HMD Global Nokia 8.1
Huawei Mate 20 Pro
LG G8 ThinQ
OnePlus 6T
Oppo Reno
Realme 3 Pro
Sony Xperia XZ3
Tecno Spark 3Pro
Vivo X27
Vivo NEX S
Vivo NEX A
Xiaomi Mi Mix 3 5G
Xiaomi Mi 9
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