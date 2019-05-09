Android Q hangi cep telefonlarında olacak

Android Q sisteminin en çok dikkat çeken yönü, iOS benzeri özellikler taşıması. İçerisinde koruyucu yazılımlar da barındıran yeni Işletim sistemi, aynı zamanda karanlık mod uygulamasını da kendisinden doğal olarak bulunduracak.

Google geliştirme etkinliği kapsamında yapılan açıklamada, 15 farklı modele gelmesi kesinleşti. İşte bu modellerin tam sıralı listesi

Asus ZenFone 5Z

Temel PH-1

HMD Global Nokia 8.1

Huawei Mate 20 Pro

LG G8 ThinQ

OnePlus 6T

Oppo Reno

Realme 3 Pro

Sony Xperia XZ3

Tecno Spark 3Pro

Vivo X27

Vivo NEX S

Vivo NEX A

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi 9

Google Pixel 3a tanıtıldı! İşte özellikleri!

