Android Q Mart ayında tanıtılacak!

Google, her yıl olduğu gibi bu yılda da geliştircileri için I/O etkinliği düzenleyecek. Merakla beklenen Google I/O 2019 tarihi ise bugün belli oldu. Google’ın bulmaca şeklinde açıkladığı Google I/O 2019 etkinliği 7 Mart tarihinde Mountain View’deki Shoreline Amphitheater’da düzenlenecek.

Google’ın bu etkinlikte yeni Android sürümünü kesin tanıtması bekleniyor. Android 10 Q olarak tanıtılacak olan yeni sürüm ile bir çok yenilik gelecek. Bu yenilikler arasında sistem arayüzünde kullanılabilecek olan karanlık tema, uygulamaların kişisel verilere erişmesinde güvenlik arttırımı ve Face ID özelliği yer alıyor.

Yeni API’lar ile donatılacak olan Android 10 Q sürümünün yanında, Android tabanlı akıllı saatler için de bir güncelleme yayınlanması bekleniyor. Ayrıca Google, son dönemde yer almaya başladığı akıllı ev ürün gamını bu etkinlik ile genişletebilir.

Google’ın bu etkinlikte yeni Pixel modellerini tanıtmayacağını belirtelim. Yazılım odaklı olacak olan Google I/O 2019 etkinliğinde bakalım sürpriz ürünler tanıtılacak mı?

Çentikli tasarım mı, delikli ekran tasarımı mı?



