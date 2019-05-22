Android Q, önemli bir açığa sahip gibi görünüyor

Hem OnePlus hem de Asus markalarına Android yüklemek isteyenler, beta programı için manuel yolu tercih etmek zorunda kalacaklar. Hatta bu markaların bütün modellerinde yükleme işlemi ayrı ayrı gerçekleştiriliyor. Bu bile önemli bir sorun olarak görülebilecek potansiyele sahip.

Manuel bir yükleme isteyen akıllı telefon markalarının diğer ikisi de LG ve Oppo oldu. Burada problem yalnızca manuel yükleme istenmesi değil. Eğer şirket bütün güncellemeleri, model model farklı hale getirirse uyumsuzluk sorunları ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda da yine en baştan yazılımsal bir güncelleme yapılması gerekecektir.

Google bu uyumsuzluğu giderebilmek için henüz çalışmalara başlamadı. Ancak sorunun daha da farklı boyutlara ulaşması ile birlikte, şirket hızlı bir şekilde tedbir alacaktır. Peki sizce de Google, tüm bu olumsuzluklara rağmen Android sürümünü başarılı bir şekilde akıllı telefonlara yayabilecek mi?

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