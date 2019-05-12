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Android Q pil tasarrufu modu ile gelecek

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TEKNOLOJİ  | 12.05.2019 09:54 | Son Güncelleme

Google I/O 2019 etkinliğinde sergilenen Android Q sürümünün yeni özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdi de Android’in iOS 11 ile gelen Düşük Güç Modu özelliğinden esinlendiği ortaya çıktı. Peki, Android Q sürümü ile Düşük Güç Modu özelliği nasıl kullanılacak?

Android Q pil tasarrufu modu ile gelecek

Bildiğiniz gibi iOS’te Düşük Güç Modu seçeneğini açtığınızda arkaplanda uygulama yenileme kapatılıyor ve işlemci frekansı düşürülüp batarya tasarrufu sağlanıyordu. iPhone’un şarjı yüzde 80 dolduğunda ise bu mod otomatik olarak kapanıyordu.

Android Q ile gelecek olan pil tasarrufu modu da buna benzer bir şekilde çalışacak. Bataryadan tasarruf etmek istediğinizde açacağınız bu mod, telefonun şarjı yüzde 90 oranında dolduğunda otomatik olarak devredışı kalacak.

Google’ın şimdilik bu özellik açıldığında telefonun hangi özelliklerini devredışı bırakacağı bilinmiyor. Ancak muhtemelen işlemci frekansında hissedilmeyecek kadar bir düşüş yaşanacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Google Android Q pil tasarrufu

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