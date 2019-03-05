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Android Q’yu da Root’ladılar

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TEKNOLOJİ  | 05.03.2019 10:30 | Son Güncelleme

Android’in bir sonraki sürümü Q ile ilgili basının eline daha doğru dürüst bilgi geçmeden inanılmaz bir olay yaşandı. Yeni Android sürümlerini en hızlı rootlayan isim olarak bilinen John Wu, bu kez Android Q ile inanılmaza imza atmış gibi gözüküyor.

Android Q’yu da Root’ladılar

Pek çok Android kullanıcısının Android Pie güncellemesini beklediği sırada Android Q rootlandı! Yeni telefonları ve yazılım sürümlerini çıkar çıkmaz rootlamasıyla ün kazanmış John Wu, bu kez çıkmamış Android sürümüne el attı.

Wu, Twitter üzerinde Magisk yazılımının ekran görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde sürüm ismi açıkça yer alıyor. Onun bunu tam olarak nasıl yaptığı ise belli değil. Ancak bir şekilde erken sürümlerden birini elde etmiş gibi gözüküyor.

Elbette iddianın kesin doğruluğundan bahsedilemez, ancak John Wu’nun bir kez daha sükse yaptığı kesin. Zira kendisi, bu işte herhangi isim değil.

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Anahtar Kelimeler:
Android Q Root Android Pie

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