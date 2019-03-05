Android Q’yu da Root’ladılar

Pek çok Android kullanıcısının Android Pie güncellemesini beklediği sırada Android Q rootlandı! Yeni telefonları ve yazılım sürümlerini çıkar çıkmaz rootlamasıyla ün kazanmış John Wu, bu kez çıkmamış Android sürümüne el attı.
Wu, Twitter üzerinde Magisk yazılımının ekran görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde sürüm ismi açıkça yer alıyor. Onun bunu tam olarak nasıl yaptığı ise belli değil. Ancak bir şekilde erken sürümlerden birini elde etmiş gibi gözüküyor.
Elbette iddianın kesin doğruluğundan bahsedilemez, ancak John Wu’nun bir kez daha sükse yaptığı kesin. Zira kendisi, bu işte herhangi isim değil.
İlaç reçeteleri değişiyor mu? Eczacılardan yeni öneri
İlber Ortaylı'dan 'tarihi' açıklama: 'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz
Yıllarca tek tek oyuldu! İlginç Kral Mezarları
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
İşte haftanın en eğlenceli 10 tweet'i...
Görüntüler büyük tepki çekmiş! İnceleme başlatıldı
Sigara dumanı onu da etkiliyormuş! Şaşırtan gerçek ortaya çıktı
Bu liste çok konuşulur... Aralarında Türkiye'de var!
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum