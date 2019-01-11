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Andy Murray tenisi bırakacağını gözyaşları içinde açıkladı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 11.01.2019 09:02 | Son Güncelleme

Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, kalçasındaki sakatlıktan dolayı çektiği acılara daha fazla dayanamayacağını ve Avustralya Açık'ın son turnuvası olabileceğini duyurdu.

Andy Murray tenisi bırakacağını gözyaşları içinde açıkladı

Melbourne kentinde 14-27 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Avustralya Açık için hazırlıklarını sürdüren ve ilk maçını tek erkelerdeki 22 numaralı seri başı İspanyol Roberto Bautista Agut ile oynamaya hazırlanan Andy Murray, sakatlığıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Avustralya Tenis Merkezi'ndeki toplantıda kalçasındaki sakatlık yüzünden acı çektiğini belirten ve tenis oynamakta zorlandığını aktaran Murray, yaşadığı süreci anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı.

Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 kez şampiyonluğa ulaşan eski dünya 1 numarası Murray, Avustralya Açık'ın katıldığı son turnuva olabileceğini vurgulayarak, "Kendimi iyi hissetmiyorum. Uzun zamandır mücadele ediyorum. Yaklaşık 20 aydır çok acı çekiyorum. Kalçamın iyileşmesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yaptım fakat işe yaramadı. Wimbledon, tenisi bırakmak istediğim yerdi ancak bunu yapabileceğimden emin değilim. Avustralya Açık'ın son turnuvam olabileceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Avustralya Açık'ın düzenleneceği Melbourne Park'ta dün tek erkeklerdeki 1 numaralı seri başı Sırp Novak Djokovic ile antrenman maçı oynayan ve ilk seti 6-1 kaybettikten sonra, ikinci sette 4-1 gerideyken oyunu bırakan Murray, 2017 yılında yaşadığı sakatlığın ardından Ocak 2018'de ameliyat olmuştu.

Sakatlığı sonrası tek erkeklerde 230. sıraya gerileyen Murray, Avustralya Açık'ta İspanyol Roberto Bautista Agut ile 14 Ocak'ta ilk maçını oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Açık Melbourne Wimbledon Tenis Turnuvası

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