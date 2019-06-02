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Andy Ruiz, Anthony Joshua’yı nakavt etti! Dünya tarihine geçen anlar

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 02.06.2019 11:00 | Son Güncelleme

Meksikalı boksör Andy Ruiz, Madison Square Garden'da karşılaştığı Anthony Joshua’yı nakavt ederek dünya şampiyonu oldu.

Andy Ruiz, Anthony Joshua’yı nakavt etti! Dünya tarihine geçen anlar

Kariyerinde çıktığı 22 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon olan Anthony Joshua ile Meksikalı boksör Andy Ruiz, New York'taki tarihi Madison Square Garden'da karşı karşıya geldi.

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Kiloları nedeniyle "Şişman çocuk" olarak nitelendirilen Andy Ruiz, Anthony Joshua karşısında boks tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Meksikalı boksör, kariyerindeki 22 maçını kazanarak dünya şampiyonluğunu elinde bulunduran Britanyalı Anthony Joshua'yı 7. raundda nakavt etti.

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Ağır sikletin zirvesinde yer alan WBA-WBO-IBF-IBO kemerlerinin sahibi Anthony Joshua ile New York Madison Square Garden'da yapılan maçı kazanan Andy Ruiz, rakibine profesyonel kariyerinin ilk yenilgisini tattırdı.

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Sky Sports'a yenilgi sonrası açıklamalar yapan Antony Joshua, "İyi bir dövüşçüye karşı kaybettim. Nereye kadar gideceğini görmek ilginiç olacak; bu bir yolculuğun bir parçası. Şimdi o şampiyon, geri döneceğim" ifadelerini kullandı. İki boksörün rövanş maçı için tekrar karşı karşıya geleceği belirtildi. Organizatör Eddie Hearn ise bu maçın tekrarının Kasım veya Aralık ayında Londra'da oynanabileceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Andy Ruiz Square Garden Anthony Joshua

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