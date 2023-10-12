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  4. Angelina Jolie başrolde oynayacak olan Haluk Bilginer'in aldığı para dudak uçuklattı

Angelina Jolie başrolde oynayacak olan Haluk Bilginer'in aldığı para dudak uçuklattı

12.10.2023 11:33 | Son Güncelleme:
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Yönetmen koltuğunda Pablo Larrain'in oturduğu, başrolünde Angelina Jolie'nin yer aldığı "Maria" filminde Haluk Bilginer de rol alacak. Başarılı oyuncu bu filmden aldığı parayla gündeme geldi.

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie,Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandıracak.

Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alacak.

Haluk Bilginer'in, Hollywood starı Angelina Jolie'nin yeni filminde rol alacağı haberi sosyal medyayı sallamıştı. Filmin çekimleri başlarken ücret detayı da gündem oldu.

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FİLMİN GİŞESİNDEN DE PAY ALACAK

İkinci Sayfa'da yer alan habere göre; Haluk Bilginer’in bu rol için 800 bin dolar (22 milyon TL) alacağı öğrenildi. Ayrıca başarılı oyuncu filmin gişesinden de yüzdelik pay alacak.

Çekimleri başlayan "Maria" filminin setinden ilk kareler ise sosyal medyada paylaşıldı. Filmin çekimleri sekiz hafta sürecek ve Paris, Yunanistan, Budapeşte ile Milano'da gerçekleştirilecek.

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Angelina Jolie Haluk Bilginer sosyal medya Oyuncu

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