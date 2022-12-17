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Angelina Jolie BM İyi Niyet Elçiliği görevini bırakma kararı aldı

17.12.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını duyurdu. 20 yıllık görevini bırakma kararı alan oyuncu, yaptığı açıklamada "Gelecek yıllarda da mültecileri ve diğer yerinden edilmiş insanlar için elimden geleni yapacağım" dedi.

Angelina Jolie BM İyi Niyet Elçiliği görevini bırakma kararı aldı

ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, 20 yılın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını açıkladı. UNHCR'nin sitesinde yer alan ortak açıklamada, Jolie'nin insani yardım ve insan haklarıyla daha geniş çerçevede hareket edeceği bildirildi.

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ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Ortak açıklamada Jolie'nin, "Gelecek yıllarda da mültecileri ve diğer yerinden edilmiş insanları desteklemek için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim" sözlerine yer verildi. Açıklamada BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin ise "Yıllardır sergilediği hizmet, bağlılık ve mülteciler için fark yaratmasından ötürü minnettarız. Görevini değiştirme kararını destekliyor, mülteci davasının kalbinde her zaman var olacağına eminim" dediği aktarıldı.

Jolie ilk olarak 2001'de BM mülteci ajansıyla çalışmaya başlamış ve 2012'de özel elçisi olarak atanmıştı.

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