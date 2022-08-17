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Angelina Jolie-Brad Pitt arasındaki 'şiddet' davasında şoke eden gelişme! Detaylar ortaya çıktı

17.08.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016'da yollarını ayıran ve altı çocukları bulunan oyuncu Angelina Jolie ile Brad Pitt'in özel jette geçen şiddet olayında isimsiz şikayetçinin kim olduğu belli oldu. FBI'ın yürüttüğü davadaki isimsiz kişinin Jolie olduğu açıklandı.

Angelina Jolie-Brad Pitt arasındaki 'şiddet' davasında şoke eden gelişme! Detaylar ortaya çıktı

Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü oyuncular Brad Pitt (58) ile Angelina Jolie (47), birlikteliklerini 2016 yılında sonlandırmıştı. İkilinin, ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.
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Yollarını ayırmalarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Jolie ve Pitt'in hesaplaşması bitmek bilmedi.

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Geçtiğimiz nisan ayında Angelina Jolie'nin, ismini vermeden FBI'a karşı dava açtığı haberi basına yansımıştı. Ünlü aktrisin amacı da büyük oğulları Maddox'un bir uçak yolculuğunda kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü Brad Pitt'e, FBI tarafından neden dava açılmadığını öğrenmekti. Her ne kadar ismini açıklamasa da davayı Angelina Jolie'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'na (FBI) karşı Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası'na dayanarak açtığı kısa sürede ortaya çıktı.

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ABD basınına yansıyan haberlere göre davacı olarak açık açık Angelina Jolie'nin adı geçmiyor. Fakat 'Jane Doe' takma adını kullanan davacının bilgi sahibi olmak istediği konulara bakıldığında bu kişinin yüksek ihtimalle ünlü yıldız olduğu belirtiliyor.

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Dava konusu olan nokta ise, Brad Pitt'in yıllar önce özel bir jette, Maddox'a uyguladığı ileri sürülen aile içi şiddetin yeteri kadar soruşturulmaması. Davacının iddiasına göre FBI tarafından, Pitt hakkında yeteri kadar araştırma yapılmadı ve aktörün suçunun üzeri kapatıldı.

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"UÇAKTA ŞİDDET GÖREN TEK KİŞİ MADDOX DEĞİLDİ"

Radaronline adlı site, Angelina Jolie'nin dava dosyasında yer alan ve eski eşi Brad Pitt'e yönelik iddialarını ele geçirdi. Buna göre 2016 yılında bir uçakta yaşanan olay sırasında Pitt'ten şiddet gören tek kişi Maddox değildi. İddialara göre Angelina Jolie de bu şiddete maruz kalmıştı.

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"BU AİLEYİ MAHVEDİYORSUN!"

Dava dosyasında yer alan belgelere göre; Angelina Jolie, olayları kendi açısından anlattı. Pitt ile Jolie, uçağın arka kısmında büyük bir kavgaya tutuştu. Pitt tartışma sırasında Jolie'nin omzunu tutup onu sarsarak "Bu aileyi mahvediyorsun!" diye bağırdı.

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EVLİLİK BAĞI ORADA KOPTU

Jolie'nin iddialarına göre uçaktaki tartışma bununla da bitmedi. Angelina Jolie, ilerleyen dakikalarda şiddetin dozunun yükseldiğini ve hatta eski eşinin yüzünden dirseğinden yaralandığını ileri sürdü. Jolie, yaralı dirseğinin fotoğrafını da olayla ilgilenen FBI ajanına gösterdi. Angelina Jolie'nin ileri sürdüğüne göre, Brad Pitt yine de öfkesini alamadı ve eşinin üzerine içeceğini döktü.

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ÇOCUKLARINI GÖRMESİNE İZİN VERİLMEMİŞTİ

Bu iddianın başka bir yönü daha önce gündeme gelmişti. Brad Pitt, ailece Avrupa'dan ABD'ye döndükleri özel uçakta en büyük oğlu Maddox'a şiddet uyguladığı basına yansımıştı. Bunun sonucu olarak 2016'da FBI, Brad Pitt aleyhine bir soruşturma başlatmıştı. Fakat aynı yılın kasım ayında bu soruşturma kapanmıştı. Soruşturma devam ederken Pitt'in çocuklarını görmesine izin verilmemişti. Tamamen aklandıktan sonra Brad Pitt, önce bir gözetmen eşliğinde sonra da kendi başına çocuklarını görme hakkı kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie Brad Pitt
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