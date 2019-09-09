Angelina Jolie'nin destek verdiği film, Adana'da gösterilecek

40 yıldır dünya gündeminden işgal, savaş ve terör nedeniyle düşmeyen Afganistan ve Afgan sineması, 23- 29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde kadın gözüyle izlenecek.

Bu yıl Berlin, Cannes ve Venedik film festivallerinde Afgan sinemasını başarıyla temsil eden yönetmenler, ülkelerinin tarihine ışık tuttukları filmleriyle festivale konuk olacak.

Afgan Film Kurumu'nun (AFO) yeni genel direktörü olan ve bu göreve getirilen ilk kadın unvanını taşıyan Sahraa Karimi'nin yönetmenliğini üstlendiği 'Havva, Meryem, Ayşe' adlı film de festival kapsamında sinema severlerle buluşacak. Film, günümüz Kabil'inde farklı kesimlerde, farklı sorunlarla mücadele eden 3 kadının kesişen öykülerini anlatıyor. Karimi, filmin yapımcısı İranlı Katayun Şahabi ile birlikte Adana'ya gelecek.

3 FİLM, İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Festivalin 'Kadın Gözüyle Afganistan' bölümü kapsamında izleyiciyle buluşacak olan 3 film de önemli mesajlar içeriyor. 'Havva, Meryem, Ayşe' filminin yanı sıra bölümün diğer filmleri de bu yılın en çarpıcı yapımları arasında gösteriliyor.