Angelina Jolie’nin Ukrayna ziyareti kabusa döndü! Şoförü zorla askere alındı

Hollywood yıldızı ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, savaşın etkilerini yaşayan çocuklarla buluşmak amacıyla Ukrayna'yı yeniden ziyaret etti. Ziyarete eşlik eden yerel şoförle ilgili ortaya atılan iddialar ise geziye gölge düşürdü.

ZORLA ASKERE ALINDI

Şoförünün, askerlik şubesine bağlı görevliler tarafından zorla askere alındığı öne sürüldü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, şoförün askere alındığına dair bilgiyi önce doğruladı. kısa süre sonra bu açıklamayı kaldırarak, medyada yer alan bazı bilgilerin çarpıtıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Söz konusu kişinin askeri yedek listesinde bulunduğu ve yeniden eğitim amacıyla çağrıldığı belirtildi. Ancak şoförün fiilen göreve alınıp alınmadığı henüz netlik kazanmadı.