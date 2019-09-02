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Angelina Jolie YouTube kanalı açtı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 02.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

Angelina Jolie de teknolojiye ayak uydurdu ve kendi bir Youtube kanalı açtı. Yeni Marvel filmiyle gündemde olan Jolie, kanalında tabii ki makyaj yapmayacak. Jolie elçilik göreviyle ilgili paylaşımlar yapacak...

Angelina Jolie YouTube kanalı açtı

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie de dijital dünyaya ayak uydurdu ve kendine bir YouTube kanalı açtı. ‘YouTuber’ olacağını açıklayan Jolie, yeni kanalında tabii ki makyaj ya da alışveriş videoları yayınlamayacak. Yıllardır Birleşmiş Milletlere ve mültecilerin sorunlarına hizmet veren Jolie, iyi niyet elçiliğine YouTube kanalından devam edecek ve özel içerikler üretecek…

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angelina jolie youtube

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