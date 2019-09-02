Angelina Jolie YouTube kanalı açtı

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie de dijital dünyaya ayak uydurdu ve kendine bir YouTube kanalı açtı. ‘YouTuber’ olacağını açıklayan Jolie, yeni kanalında tabii ki makyaj ya da alışveriş videoları yayınlamayacak. Yıllardır Birleşmiş Milletlere ve mültecilerin sorunlarına hizmet veren Jolie, iyi niyet elçiliğine YouTube kanalından devam edecek ve özel içerikler üretecek…





