10 yılı aşkın bir bekleyişin ardından yeni Grand Theft Auto (GTA) oyunu nihayet geldi. Oyun, gündeme damga vururken dikkat çekici bir ürün ortaya çıktı. Bu ürün bir telefon.

Lüks kişiselleştirme markası Caviar, Samsung Galaxy Z Fold 8 serisi için GTA 6'dan ilham alan Ocean Drive adlı özel sürümü piyasaya sürdü. Bu tasarım, oldukça yüksek fiyatıyla da dikkat çekiyor.

GALAXY Z FOLD 8 SERİSİNE 24 AYAR ALTIN KAPLAMALI GTA 6 TASARIMI

Ocean Drive adı, Florida'nın Miami kentindeki aynı isimli caddeye gönderme yapıyor. Caviar'ın özelleştirdiği Galaxy Z Fold 8'in tasarımı, Ocean Drive boyunca sıralanan ikonik Art Deco otellerinden ilham alıyor.

Tasarımda geometrik desenler ve dalgaları andıran kıvrımlı çizgiler bulunuyor. Ayrıca iki katman halinde uygulanan 24 ayar altın kaplama kullanılıyor.

Telefonda GTA serisinin Miami'nin sanal versiyonu olan kurgusal şehri Vice City'ye yapılan göndermeler bununla sınırlı kalmıyor. Telefonun arka yüzeyinde, oyundaki altı yıldızlı aranma seviyesini temsil eden bir tasarım da yer alıyor.

GALAXY Z FOLD 8 OCEAN DRIVE FİYATLARI NE KADAR?

Galaxy Z Fold 8 Ultra Ocean Drive modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 11.560 dolardan başlıyor. Depolama kapasitesi 512 GB'a çıktığında fiyat 11.920 dolara, 1 TB seçeneğinde ise 12.270 dolara yükseliyor.

Galaxy Z Fold 8 Ocean Drive modelinde ise 256 GB sürüm 11.130 dolar, 512 GB sürüm 11.490 dolar ve 1 TB sürüm 11.850 dolar fiyat etiketi taşıyor.

DAHA ÖNCE DE FİLM TEMALI SÜRÜMLER HAZIRLAMIŞTI

Galaxy Z Fold 8 serisi için hazırlanan Ocean Drive sürümü, Caviar'ın ağustos ayında piyasaya sürdüğü özel tasarımların ardından geldi.

Şirket, daha önce Samsung'un katlanabilir telefonları için film temalı özel sürümler hazırlamıştı. Bu tasarımlarda Tony Montana, Don Corleone ve Joker karakterleri yer alıyordu.

Kaynak: Android Authority