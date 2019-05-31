Angelos Anastasiadis: Türkiye iyi bir takım, iyi bir antrenöre sahip

Yunanistan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Angelos Anastasiadis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, her iki takımın da yeni oyunculardan oluştuğunu belirterek, Türkiye'nin kendilerinden daha diri olduğunu, mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendiğini dile getirdi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye dün geldiklerini ve dinlenme fırsatı bulamadıklarını ifade eden Anastasiadis, şöyle konuştu:

"Oyuncularım maça yorgun çıktı. Bunu da tüm maç boyunca gördük. İkili mücadeleleri kaybettik. Futbolcularım yorgun ve bitkin olmalarına rağmen sahada iyi mücadele verdiler. Takımımdan memnunum. İyi bir yolda olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki kritik maçlarımızda daha iyi olacağımıza inanıyorum. Türkiye iyi bir takım, iyi bir antrenöre sahip. İnanıyorum ve umuyorum ki Avrupa Şampiyonası'nda elemeleri geçip finallere kalacaktır."

Türkiye'nin 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalardaki şansının sorulması üzerine Anastasiadis, bugün sahada iyi bir Türk Milli Takımı gördüğünü, iyi sonuçlar alacaklarına inandığını aktardı.