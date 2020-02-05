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Angers Başkanı Said Chabane, 3 kadına cinsel saldırıdan gözaltında

FRANSA HABERLERİ  | 05.02.2020 21:45 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1 takımlarından Angers'in Başkanı Said Chabane, 3 kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Angers Başkanı Said Chabane, 3 kadına cinsel saldırıdan gözaltında

Angers Savcısı Eric Bouillard yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Chabane'nin bu sabah, cinsel saldırı suçlamasıyla 7 Ocak'ta açılan ön soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirtti.

Bouillard, ön soruşturmanın, kulüpte çalışan 3 kadının suç duyurusunda bulunmasıyla açıldığını kaydetti.

Kulubün yaptığı yazılı açıklamada, Chabane'ın cinsel saldırı suçlamalarını reddettiği ifade edildi.

(AA)

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Angers Angers Başkanı Said Chabane ligue 1 Fransa cinsel saldırı gözaltı

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