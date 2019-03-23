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Angry Birds oyunu yepyeni bir Dünya sunuyor

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TEKNOLOJİ  | 23.03.2019 08:36 | Son Güncelleme

Bir zamanların en popüler oyunu olan Angry Birds oyunu, artık sanal gerçeklikle harmanlanmış bir halde. Bu sayede oyuncular, gerçek Dünyadan kopmadan bu oyunun keyfini doyasıya çıkarabilecekler.

Angry Birds oyunu yepyeni bir Dünya sunuyor

Rovio arıtılmış gerçeklik desteğini kazanan Angry Birds AR: Isle of Pigs, en çok oynanan oyunlardan bir tanesi olmak için yola çıktı.
Oyunun fragmanında da görüleceği gibi, herhangi bir mekanın üzerine kamerayı yerleştirmeniz yeterli. Uygulama, sanal gerçeklik ile birlikte tüm karakterleri masanın üzerine dizer ve oyunu tüm ekipmanlarıyla kurar.

Bu aşamadan sonraysa size kalan, domuzları kızgın kuşlarla yok etmek oluyor. Angru Birds oyununun tüm ekipmanları eksiksiz olarak oyunda yer alıyor ve aynı tadı burada da bulabiliyorsunuz. Şu an için oyun yalnızca iOS işlemcisiyle uyumlu çalışabiliyor.

Normal şartlarda Rovio, HTC için bu tarz sanal gerçeklik oyunları kuruyordu zaten. İlk defa bunu Android sürümü için de yapacak ve bu sayede tüm Android kullanıcıları, kızgın kuşların keyfini çıkarabilecek. Oyunun tahmini olarak Ağustos aylarında Android cihazlara gelmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
angry birds oyun

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