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Angry Birds yıldızları eyleme çağırıyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 12.07.2019 15:34 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler ve “Angry Birds Filmi 2”nin yıldızları iklim değişikliğine karşı sivil eylemi teşvik etmek için ActNow (Harekete Geç) kampanyasında güçlerini birleştiriyorlar.

Angry Birds yıldızları eyleme çağırıyor

Kızgın Kuşlar ve yeşil domuzcuklar ActNow iklim kampanyasını desteklemek için Birleşmiş Milletler’le güç birliği yaparak küresel çapta sivilleri iklim değişikliğine karşı eyleme çağırıyorlar. 2016’da, başarılı #AngryBirdsHappyPlanet ortaklığının ardından, kuşlar bu kez ezeli düşmanları domuzlarla (artık dost oldukları) birlikte BM ve BM Vakfı’yla işbirliği yaparak iklim değişikliğiyle savaşmak için hepimizin benimseyebileceği eylemler konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyorlar. 10 Temmuz, Çarşamba günü kampanyanın bir parçası olarak, Kızgın Kuşlar, yeşil domuzcuklar ve “Angry Birds Filmi 2”nin orijinal seslendirmesini yapan oyuncu kadrosunun yer aldığı bir kamu hizmeti duyurusu gerçekleştirildi. Ekip, beraberce, sivilleri BM’nin yenilikçi ve yeni online iklim eylemi aracı ActNow Bot’u kullanarak fark yaratabilecek, basit günlük eylemleri keşfedip uygulama konusunda cesaretlendiriyor.

BM Küresel İletişim Dairesi Sosyal Yardım Birimi Müdürü Maher Nasser, “İklim değişikliği şimdiden dünyamızı nerede yaşadığımızdan bağımsız olarak etkiliyor” dedikten sonra, sözlerini şöyle sürdürüyor: “İklim kriziyle ancak –toplumlar içinde ve arasında uyum ve işbirliğine dayalı– iklim eylemiyle yüzleşebiliriz. Dünyanın dört bir yanında alarm düğmesine basan ve dünya liderlerinden eylem talep eden çok sayıda insan görüyoruz. Her birimizin örnek oluşturmamız için yaptığımız çağrıya bir kez daha destek verdikleri ve her eylemin değerli olduğunu kanıtladıkları için Kızgın Kuşlara teşekkür ederiz”.

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Yapay Zeka (AI) alanındaki gelişmelerden yararlanan ActNow Bot, BM websitesinde yer alan (un.org/ActNow) ve kullanıcılarla bağlantı kurarak çevrenin korunması için uygulanabilecek günlük eylemler öneren tamamen interaktif bir sohbet botudur. Tamamlanan her eylemin gerek başkalarını kampanyaya katılmaya cesaretlendirmek için, gerek hükümet ve iş dünyası liderlerine dünya vatandaşlarının iklim konusunda eylem istediğine ve harekete geçmeye istekli olduklarına dair mesaj göndermek amacıyla sayısı tutulmaktadır. Kolektif eylemler Eylül 2019’da, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği İklim Zirvesi’nde sunulacaktır.

Angry Birds ve domuzlar 23-30 Temmuz arasında ActNow Bot websitesini ilk kez devralmak üzere bizzat hazır olacaklar ve bireyselleştirilmiş önerilerle kullanıcıları cesaretlendirecekler. Böylece kolektif eylemin içinde bulunduğumuz bu kritik noktada gezegenimizin tarihi üzerinde yaratabileceği etkiye dikkat çekme amacı taşıyan bu kampanyanın bir parçası olacaklar.


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angry birds Kızgın Kuşlar Angry Birds 2 ActNow BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

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