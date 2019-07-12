Angry Birds yıldızları eyleme çağırıyor

Kızgın Kuşlar ve yeşil domuzcuklar ActNow iklim kampanyasını desteklemek için Birleşmiş Milletler’le güç birliği yaparak küresel çapta sivilleri iklim değişikliğine karşı eyleme çağırıyorlar. 2016’da, başarılı #AngryBirdsHappyPlanet ortaklığının ardından, kuşlar bu kez ezeli düşmanları domuzlarla (artık dost oldukları) birlikte BM ve BM Vakfı’yla işbirliği yaparak iklim değişikliğiyle savaşmak için hepimizin benimseyebileceği eylemler konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyorlar. 10 Temmuz, Çarşamba günü kampanyanın bir parçası olarak, Kızgın Kuşlar, yeşil domuzcuklar ve “Angry Birds Filmi 2”nin orijinal seslendirmesini yapan oyuncu kadrosunun yer aldığı bir kamu hizmeti duyurusu gerçekleştirildi. Ekip, beraberce, sivilleri BM’nin yenilikçi ve yeni online iklim eylemi aracı ActNow Bot’u kullanarak fark yaratabilecek, basit günlük eylemleri keşfedip uygulama konusunda cesaretlendiriyor.

BM Küresel İletişim Dairesi Sosyal Yardım Birimi Müdürü Maher Nasser, “İklim değişikliği şimdiden dünyamızı nerede yaşadığımızdan bağımsız olarak etkiliyor” dedikten sonra, sözlerini şöyle sürdürüyor: “İklim kriziyle ancak –toplumlar içinde ve arasında uyum ve işbirliğine dayalı– iklim eylemiyle yüzleşebiliriz. Dünyanın dört bir yanında alarm düğmesine basan ve dünya liderlerinden eylem talep eden çok sayıda insan görüyoruz. Her birimizin örnek oluşturmamız için yaptığımız çağrıya bir kez daha destek verdikleri ve her eylemin değerli olduğunu kanıtladıkları için Kızgın Kuşlara teşekkür ederiz”.