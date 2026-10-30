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2030-2050 yılları için korkutan iklim uyarısı! Her yıl 250 bin can alabilir

İklim değişikliği yalnızca çevresel sorunlara değil, insan sağlığını tehdit eden ciddi risklere de yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2030-2050 yılları arasında iklim değişikliğine bağlı nedenlerle her yıl yaklaşık 250 bin kişinin hayatını kaybedebileceği yönündeki öngörüsü, konunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte detaylar...

2030-2050 yılları için korkutan iklim uyarısı! Her yıl 250 bin can alabilir

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeter Uslu, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ele alan 'Climate and Sustainable Health' adlı dijital kitabını yayımladı.

2030-2050 yılları için korkutan iklim uyarısı! Her yıl 250 bin can alabilir 1

DSÖ: "HER YIL YAKLAŞIK 250 BİN KİŞİNİN HAYATINI KAYBEDEBİLİR"

Sağlık politikaları, sağlık ekonomisi, iklim ve sürdürülebilir sağlık alanlarında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Uslu, Dünya Sağlık Örgütü’nün iklim değişikliğini önemli bir sağlık riski olarak değerlendirdiğini hatırlatarak, “2030-2050 döneminde iklim değişikliğine bağlı nedenlerle her yıl yaklaşık 250 bin kişinin hayatını kaybedebileceğine yönelik öngörülerin, bu alanda bilimsel ve politik çalışmaların önemini ortaya koydu. İklim değişikliğinin sağlığa olan etkisi sadece sonbaharda yaşanan nezle, grip olayı değil. Bu, çok geniş ve ciddi multidisipliner alanları içeren; hem tek sağlık hem de sağlık sistemi bakış açısıyla değerlendirilmesi gereken bir konu” diye konuştu.

2030-2050 yılları için korkutan iklim uyarısı! Her yıl 250 bin can alabilir 2

"HASTALIK İNSANLARI TEHDİT ETMEDEN İLGİLİ ÖNLEMLERİ ALALIM"

Kitabın hazırlanmasında sağlık sistemleri, sağlık politikaları, sağlık ekonomisi, sağlık teknolojileri, yapay zeka, dijital çağda sağlık ve geleceğe yönelik yaklaşımların ele alındığını ifade eden Prof. Dr. Uslu, şunları söyledi: “Hastalık meydana gelmeden, hastalık insanları tehdit etmeden biz onlarla ilgili önlemleri alalım. Hem insan sağlığını bu anlamda destekleyelim, hem de bunun için katlanacağımız maliyetleri daha ortaya çıkmadan azaltalım. Erken uyarı sistemleri, bilimsel veriler ve geleceğe yönelik projeksiyonlar bu süreçte önemli rol oynuyor. İklim kaynaklı risklerin önceden belirlenmesinin hem sağlık hizmetlerinin planlanmasına hem de ekonomik kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayabilir."

2030-2050 yılları için korkutan iklim uyarısı! Her yıl 250 bin can alabilir 3

KUM VE TOZ FIRTINALARI ARAŞTIRILACAK

İklim değişikliği ve sağlık ilişkisine yönelik çalışmaların uluslararası platformlarda da ele alınacağını söyleyen Prof. Dr. Uslu, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı COP31 kapsamında 19 Kasım’da bir çalıştay gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Çalıştayda, iklim ve sağlık ilişkisi özellikle kum ve toz fırtınaları üzerinden, kanıta dayalı yöntemlerle değerlendirilecek. Çalışmaya politika yapıcıların, şehir planlayıcılarının ve ilgili kamu kurum temsilcilerinin katılımının hedeflendiğini belirten Uslu, elde edilecek sonuçların daha sonra basılı olarak kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığını kaydetti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iklim değişikliği dsö
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