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Canlı yayında yaptığı hareketin bedeli ağır oldu! Hesap 600 bin liraya çıktı

Japonya’da restorandan canlı yayın yapan Twitch yayıncısı Lacy, masadaki sipariş QR kodunu yanlışlıkla kameraya yansıttı. Kodu tarayan takipçilerinin verdiği siparişler nedeniyle hesap yaklaşık 12 bin dolara ulaşırken yayıncı, kendisinin vermediği siparişlerin ücretini ödemek zorunda kaldı.

Canlı yayında yaptığı hareketin bedeli ağır oldu! Hesap 600 bin liraya çıktı
Nilgün Arabacı

Japonya’da bir restoranda canlı yayın yapan 23 yaşındaki Twitch yayıncısı Lacy, takipçilerinin beklenmedik müdahalesiyle yüksek bir hesapla karşı karşıya kaldı. Gerçek adı Nicholas Fosco olan yayıncı, TikTok fenomeni partneri Darla Claire ile Japonya’da bulunduğu sırada restorandan yayın açtı.

Yayın sırasında masada yemek siparişi vermek için kullanılan QR kodunun kamera görüntüsüne girmesi, izleyicilerin de bu kod üzerinden sipariş oluşturmasına imkan sağladı. Kodu tarayan bazı takipçiler, yayıncının hesabına çok sayıda yemek siparişi ekledi.

Siparişlerin artmasıyla restoran hesabı 1,6 milyon Japon yenine yükseldi. Lacy, ödemek zorunda kaldığı tutarın yaklaşık 12 bin dolar, yani 9 bin sterline yakın olduğunu belirtti.

Canlı yayında yaptığı hareketin bedeli ağır oldu! Hesap 600 bin liraya çıktı 1

MASAYA 15 TABAK YEMEK GETİRİLDİ

Ortaya çıkan yüksek tutar karşısında şaşkınlık yaşayan Lacy, restoran çalışanlarının masalarına toplam 15 tabak yemek getirdiğini söyledi. Siparişlerin kendisi veya partneri tarafından verilmediğini belirten yayıncı, buna rağmen oluşan hesabı ödemek zorunda kaldı.

Yemeklerin çöpe gitmesini istemeyen Lacy, sipariş edilen yiyeceklerin restoranda bulunan ailelere dağıtılmasını önerdi. Restoran çalışanlarının da bu teklifi kabul ettiği aktarıldı.

YÜKSEK HESAP KARŞISINDA ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Takipçilerinin QR kodunu kullanarak sipariş vermesini eğlenceli bulduğunu belirten Lacy, ortaya çıkan faturanın ise kendisini zor durumda bıraktığını ifade etti.

Yaşananlara tepki gösteren yayıncı, duygularını “Şu an gerçekten çok üzgünüm” sözleriyle dile getirdi. Canlı yayın sırasında yaşanan olay, masadaki basit bir QR kodunun nasıl yüksek maliyetli bir sürprize dönüşebileceğini gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Twitch yayın
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