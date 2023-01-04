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Anı zıt anlamlısı nedir? Anı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe oldukça zengin bir dil olarak eski tarihlerden bu yana gelişimini sürdürmüştür. Gelişimi sırasında farklı farklı ülkelerin dillerinden etkilenmiştir. Bu dillerden bazı kelimeler dilimize geçmiş ve hâlen kullanılmaktadır. Fakat bazı kelimeler de Türkçe kökenlidir. Anı kelimesi Türkçe kökenli kelimelerden birisidir. Eş anlamlı kelimeye sahip olan ve hatıranın karşılığı olarak kullanılan anı kelimesinin zıddı nedir?

Anı zıt anlamlısı nedir? Anı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anı kelimesi dilimizde sık sık kullanılmaktadır. Hem edebiyat alanında hem konuşma ve yazı dilinde de karşımıza çıkmaktadır. Anı kelimesi, hatıra kelimesine karşılık olarak Dil Devrimi'nden sonra türetilmiş bir kelimedir. Türkçe "an," fiiline eklenen "-I" ekiyle türetilmiştir. Anı kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre anı kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz, hatıra
  • Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra
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Anı zıt anlamlısı nedir?

Zıt anlamlı kelimeler bir başka ifade ile karşıt anlamlı kelimeler, anlam olarak tamamen farklı kelimelerdir. Zıt anlamlı kelimeler anlam bakımından birbiriyle çelişen kelimelerdir. Türk dilinde bazı kelimelerin zıt anlamlısı olup bazı kelimelerin ise zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Zıt anlamlı kelimeler genellikle nitelik, nicelik ve vasıf bildiren kelimelerde görülür. Zıt anlanlıların ayrımı, eş ve çok anlamlı kelimelerin ayrımına göre daha dardır. Karşıt anlamlılar aynı kelime çeşidine ait olan ve zıt anlam taşıyan kelimelerdir. Bu bağlamda incelendiğinde anı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük yoktur.

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Anının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anı kelimesinin zıt anlamı bulunmamaktadır. Anının zıt anlamlısı olmadığı için örnek cümleler kuramayız. Anı kelimesiyle örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Anılarını yazarak kendini daha iyi hissediyordu
  • Annesi ile geçirdiği vakit onun en değerli anısı oldu
  • Ona olan sevgisini unutmaya çalışsa da anılar onu asla yalnız bırakmıyordu.
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