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Akıllı zıt anlamlısı nedir? Akıllının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.12.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşma dilinde sıkça kullanılan kelimelerin hem gerçek hem eş anlamlı hem de zıt anlamlılarını doğru bir şekilde öğrenmek gerekir. Türkçemizde çoğu sözcüğün eş anlamlısı mevcutken zıt anlamlı olan sözcük sayısı daha azdır. Birbirine ters düşen ve aykırı olan kelimeler zıt yani karşıt anlamlı sözcük olarak adlandırılır. Peki, dilimizde sıkça kullanılan akıllı sözcüğünün karşıt anlamlısı olan kelime nedir?

Akıllı zıt anlamlısı nedir? Akıllının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Akıllı sözcüğü, Arapça kökenli "akıl" kelimesine Türkçe "+lI" ekinin eklenmesiyle türetilmiş ve Türkçeleştirilmiş bir kelimedir. Sıfat ve ünlem görevlerinde kullanılan akıllı kelimesinin, Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin birden fazla manası vardır. Bu manalar aşağıdaki gibidir:

  • (Sıfat) Gerçeği gören ve buna göre davranan
  • (Ünlem) Karşısındakini küçük görme niyetiyle söylenen söz
  • (Alay Yollu) Uyanık geçinen

Ayrıca akıllı sözcüğünün içerisinde geçtiği “sivri akıllı", "adam akıllı", "akıllı uslu", "yarım akıllı” gibi birleşik kelimeler ve “akıllı geçinmek", "akıllı olmak", "akıllı düşününceye kadar deli çocuğunu everir", "akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer” gibi dilimizde kalıplaşmış atasözü ve deyimler de mevcuttur.

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Akıllı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlam yönünden birbirinin tam karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. İki sözcüğün karşılıklı olarak zıt anlamlı olabilmesi için birbirinin tam tersi manalara sahip olması gerekir. Kelimelerin zıt yani karşıt anlamlılarını bilmek kelime dağarcığımızın büyümesine vesile olur. Ayrıca zıt (karşıt) anlamlı sözcükleri kullanarak cümle kurmak ifadelerimizi daha da zenginleştirir. Dilimizde her sözcüğün zıt anlamlı karşılığı olmadığı gibi akıllı zıt anlamlısı olan da herhangi bir sözcük yoktur.

Akıllı kelimesinin zıt anlamı olan bir sözcük yoktur. Akıllı kelimesinin karşıt anlamlısı olarak çoğunlukla “aptal", "budala", "sersem", "ahmak” ve "akılsız" sözcükleri kullanılmaktadır. Ancak bu sözcükler akıllı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcükler değildir. Dolayısıyla bu sözcüklerin akıllı zıt anlamlısı olarak kullanılması doğru değildir. Akıllı sözcüğü hem zekâsı parlak bireyler hem de büyüklerin sözünden çıkmayan uslu çocuklar için çok sık kullanılan bir kelimedir.

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Akıllının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük hayatta zıt anlamlı sözcükler çok sık kullanılmaktadır. Akıllının zıt anlamlısı olan bir sözcük olmadığı için örnek cümle kuramayız. Akıllı kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Ayşe gibi akıllı insanlar oldukça bu şirket başarıdan başarıya koşar.
  • Eğer o akıllı biri olsaydı bütün bu hataları yapmazdı.
  • Öğretmenimiz çok akıllı bir adamdı.
  • Akıllı çocuklarla oyun oynamanın keyfi bir başkadır.
  • Çok akıllı bir kız olduğu için herkes tarafından seviliyordu.
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