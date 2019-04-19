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Aniden bastırdı, her yer beyaza büründü: Kış geri geldi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 19.04.2019 19:05 | Son Güncelleme

Ardahan’ın Posof İlçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Ani bastıran ve kar yağışı ardından şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, " Kış geri geldi. Önceki tarihlerde bu zaman tarlalara ekinler ekilirdi" dedi.

Aniden bastırdı, her yer beyaza büründü: Kış geri geldi

Posof'ta ilçesinde aniden bastıran kar Nisan ayında adeta kışı yaşattı.Kar yağışı ardından vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizlerken zaman zaman kar topu oynamayı ihmal etmediler. Taksi durağının önündeki araçların üzerinde biriken karları temizleyen araç sahipleri de araç üzerinde kardan adam yapmaya çalıştılar. Aracın üzerinde küçük yapılan kardan adam kayarak bozulması dikkat çekti.

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"KIŞ GERİ GELDİ"

Ani bastıran ve kar yağışı ardından şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, "Kış geri geldi. Önceki tarihlerde bu zaman tarlalara ekinler ekilirdi.Rabbim rahmet gecesiyle birlikte bereket veriyor. Kışın kar görmedik. Şimdi ise kar yağıyor. Baharı ağır geçecek. Yapılacak bir şey yok. Türkiye'nin farklı iklimlere sahip olduğunu bur da gördük"diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan posof kar kar yağışı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ibb arşivleri akp'nin yolsuzluklarının kapısıdır ayakkabı kutuları çocuklarının zenginleşmeai yandaşları doyurması hadi gel erken seçim yap yemez bu saatten sonra erken seçim yapmak. her şey açığa çıkacak
ne kış geri geldi rakım yuksek normaldir
ülkenin hava durumunu verdim yukarda
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