Aniden bastırdı, her yer beyaza büründü: Kış geri geldi

Posof'ta ilçesinde aniden bastıran kar Nisan ayında adeta kışı yaşattı.Kar yağışı ardından vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizlerken zaman zaman kar topu oynamayı ihmal etmediler. Taksi durağının önündeki araçların üzerinde biriken karları temizleyen araç sahipleri de araç üzerinde kardan adam yapmaya çalıştılar. Aracın üzerinde küçük yapılan kardan adam kayarak bozulması dikkat çekti.

"KIŞ GERİ GELDİ"

Ani bastıran ve kar yağışı ardından şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, "Kış geri geldi. Önceki tarihlerde bu zaman tarlalara ekinler ekilirdi.Rabbim rahmet gecesiyle birlikte bereket veriyor. Kışın kar görmedik. Şimdi ise kar yağıyor. Baharı ağır geçecek. Yapılacak bir şey yok. Türkiye'nin farklı iklimlere sahip olduğunu bur da gördük"diye konuştu. (DHA)





