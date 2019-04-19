Aniden bastırdı, her yer beyaza büründü: Kış geri geldi

Posof'ta ilçesinde aniden bastıran kar Nisan ayında adeta kışı yaşattı.Kar yağışı ardından vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizlerken zaman zaman kar topu oynamayı ihmal etmediler. Taksi durağının önündeki araçların üzerinde biriken karları temizleyen araç sahipleri de araç üzerinde kardan adam yapmaya çalıştılar. Aracın üzerinde küçük yapılan kardan adam kayarak bozulması dikkat çekti.
"KIŞ GERİ GELDİ"
Ani bastıran ve kar yağışı ardından şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, "Kış geri geldi. Önceki tarihlerde bu zaman tarlalara ekinler ekilirdi.Rabbim rahmet gecesiyle birlikte bereket veriyor. Kışın kar görmedik. Şimdi ise kar yağıyor. Baharı ağır geçecek. Yapılacak bir şey yok. Türkiye'nin farklı iklimlere sahip olduğunu bur da gördük"diye konuştu. (DHA)
Ekrem İmamoğlu çalışanlarla buluştu: Hizmet etmeyenler istifasını versin, gitsin!
Dikkat, hava ısınınca ortaya çıkıyor! Suya limon sıkarsanız...
Bu habere dikkat! Eğer böyle uyuyorsanız...
İşte Ekrem İmamoğlu'nun ilk talimatı! 'Birine musakka birine antrikot olmaz'
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 3 yorum