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Anıt eş anlamlısı nedir? Anıt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

15.09.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe bir kelime olan anıt sözcüğünün çok eski bir geçmişi bulunmaktadır. “Anmak” fiilinden türetilerek oluşturulmuştur. Önemli kişilerin anısı için yapılan yapıtlara verilen bir isimdir. Dolayısıyla toplum içinde önemli bir anlamı bulunmaktadır. Peki, anıt kelimesinin eş anlamı nedir?

Anıt eş anlamlısı nedir? Anıt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski zamanlardan beri bir toplumu etkileyen, derin izler bırakan kişiler ya da önemli olayların gelecek kuşaklara da aktarılması için çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Kimi zaman kişi ya da olay ile ilgi destanlar oluşturulup şiirler yazılmış kimi zaman bu önemi vurgulayarak somut hâle getiren yapılar kullanılmıştır. Bu teknikler resim, heykel, çeşitli mimari yapılar, semboller gibi şeylerdir. Destanlar ve şiirler, halk arasında ağızdan ağza dolaşarak gelecek nesillere aktarılırken anıt gibi yapılar da hatıraları ölümsüzleştirmek için oluşturulmuştur.

Anıt, toplumu etkileyen, iz bırakmış kişiler ya da olayları gelecek kuşaklara aktarabilmek için yapılmış sembol niteliğindeki yapılardır. Bu sebeple anıtlar toplumun büyük bir özen gösterdiği ve büyük saygı duyduğu yapılardır. Örneğin Anıtkabir ve Çanakkale Şehitleri Anıtı gibi. Anıtların toplum için bu denli büyük öneme sahiptir.

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Anıt eş anlamlısı nedir?

Anıtın eş anlamlısı kelimesinin kullanımı anıt sözcüğü kadar sık tercih edilen bir kelime değildir. Bu sebeple daha az kulak aşinalığı azdır. Çoğunlukla edebî ya da tarihî eserlerde karşılaşırız. Anıt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:

  • Abide

Abide kelimesi Arapça kökenlidir. Sonsuza kadar kalıcı, devam eden ve baki anlamına gelen “ebed” sözcüğünden türetilmiştir.

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Anıtın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anıt kelimesinin eş anlamını daha iyi öğrenebilmek için örnek cümle kullanımları faydalı olabilir. Cümle içinde nasıl kullanıldığı ve hangi anlamı ifade ettiği incelendiğinde daha anlaşılır hâle gelir. Anıt eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde olabilir:

  • Orhun Abideleri, Göktürk zamanından bugüne ulaşan yazıtlardır.
  • Ülkemizdeki çeşitli abideleri her ziyaret ettiğimde atalarımızın güzel yurdumuzu nasıl canla başla savunduklarını daha iyi anlıyorum.
  • Bu çiniler, bu keskin hatlar, bu işlemeler, bu nakışlar olmasa abideler de olmazdı.
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