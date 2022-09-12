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Dik eş anlamlısı nedir? Dik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Bu eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde asıl kelimenin yerine kullanılabilir. Dik kelimesinin de kendisiyle aynı anlama gelen anlamdaşları vardır. Cümle yapısına uygun olarak bu anlamdaş kelimeler tercih edilebilir. Peki, dik kelimesinin eş anlamı nedir?

Dik eş anlamlısı nedir? Dik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dik kelimesi eğik olmayan anlamına gelir. Aynı zamanda direnmek eylemini ifade etmek için de kullanılır. Dik kelimesi Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe "tik" kelimesinden evrilmiştir. Tik kelimesi de "dik duran, dikey" anlamlarına gelir. Türkçenin ilerleyen dönemlerinde kelime başı t- > d- değişiminden dolayı "dik" hâlini almıştır. Dik kelimesinin yerine cümle içerisinde kullanılabilen sözcükler vardır. Yazılışları farklı ama aynı anlama gelen kelimelere eş anlamı veya anlamdaş denir.

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Dik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dik kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunur. Fakat her eş anlamlı kelime birbirlerinin yerine cümle içerisinde kullanılmaz. Bu duruma örnek vermek gerekirse "dik yokuş" ifadesi yerine "sarp yokuş" denilebilir. Fakat "sarp" kelimesinin yerine "yalçın" kelimesi her zaman kullanılmaz. Bu durum anlatım bozukluğuna yol açar. Dik kelimesinin eş anlamı sözcükler:

  • Sarp
  • Yalçın
  • Dikey
  • Yalman
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Dikin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dikin eş anlamlıları ile örnek olarak cümle vermek gerekirse:

  • Masadaki kelimeler dikey yerleştirilmiş.
  • Duvara dikey olarak bir zincir gerebilirsek buraya kitaplığı asabiliriz.
  • Hatıralarımızda onun karakteri yalçın bir tepe hâlinde kaldı.
  • Bu ormanın sonu sarp kayalıklara çıkıyor.
  • Sarp kayalıklardan atlayarak kendini denizin kollarına bıraktı.
  • Dağcılar yalçın kayalıklardan düşmemek için bazı tedbirler alıyorlar.
  • Yalçın dağlara çıkmak heyecanlı olsa da oldukça tehlikelidir.
  • Gökte yalman oklar dönüyordu.
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