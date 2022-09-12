Bilgisiz eş anlamlısı nedir? Bilgisiz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bilgisiz Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçedeki "bil-" kökünden türeyen "bilgü" (bilgi) kelimesine "+sIz" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre bilgisiz kelimesi bilgi sahibi olmayan, bilisiz, malumatsız, cahil ve aymaz anlamlarına gelir.

Bilgisiz kelimesinin eş anlamı

Bilgisiz dilimize kültürsüz, cahil ve bilgi sahibi olmayan kişilere denir. Bilgisizin eş anlamlı olan kelimeleri de aynı anlamda farklı cümlelerde kullanılabilir. Bilgisiz kelimesinin birden fazla eş anlamlısı vardır. Bilgisiz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Cahil

Nadan

Boş

Kabak

Yavan

Yayan

Bilisiz

Tıntın

Vukufsuz

Aymaz

Boş kafalı

Kakavan

Malumatsız

Bilgisizin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bilgi yönünden yetersiz olan kimse için kullanılan bilgisiz sözcüğü cümle içinde haberi olmayan, habersiz anlamlarında da kullanılan bir kelimedir. Bilgisizin eş anlamlıları ile örnek cümleler vermek gerekirse:

Bu konu hakkında bilisiz olmak istemiyorsan iyi bir araştırma yapmalısın.

Bilmediğin şeyler hakkında cahilce konuşma.

Boş kafalı insanlara bir şeyler anlatmak çok zor.

Bu maskara sosyete, aydınlara cahil olarak bakıyor. Ne aciz!

Hayat ne garip, iyiler gidiyor ama nadanlar hep burada.

Bu çocuklar daha olaysız ama bir o kadar da daha boş insanlardı.

Böyle bir sınıfta senin gibi kabak bir öğrenci olması çok üzücü.

Hayatı boyunca o kadar yavandı ki nasıl evlendi şaşıyorum.

Arkadaşın bu konuda pek yayanmış.

Tüm cümleleri o kadar tıntındı ki gitmek için sürekli bir boşluk aradık.

Soylu bir aileden gelmişsin ama o kadar vukufsuzsun ki ailene yazık.

Kaç yaşına geldin ama çevrendekileri fark etmeyen aymaz bir insansın.

Hacının oğlu yakışıklıydı ama bir o kadar da boş kafalıydı.

Seninle nasıl arkadaş oluyorlar anlamıyorum, kakavanlığına ben bile dayanamıyorum.

Bu hadiseleri bilmeyen, malumatsız çocuklar yetişiyordu.



