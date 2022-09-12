Alim eş anlamlısı nedir? Alim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İlmî birikime sahip olan ve bu birikimiyle topluma örnek oluşturan kişiler için alim kelimesi kullanılır. Ancak Türkçede iki tane alim kelimesi vardır. Birisi "alim" diğeri de "âlim" kelimesidir.

Alim kelimesi "bilen" anlamlarına gelir. Âlim ise "ilim sahibi olan, bilgin" anlamlarına gelir. İki kelime de Arapça "ˁlm" kökünden gelir. "Bilen" anlamına gelen ˁālim kelimesi Türkçeye "alim" olarak geçmiştir ve Arapçada da "bilen" anlamında kullanılır. Türkçeye "âlim" olarak geçen kelime Arapçada "ˁalīm" şeklindedir ve Arapçada sadece Allah'ın adlarından biri olarak kullanılır.

Alimin eş anlamlısı nedir?

Alim kelimesinin eş anlamlısı yoktur. Ancak âlim kelimesinin eş anlamlısı vardır. Âlim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Bilgin

Bilim adamı

İlim sahibi olan yani bilime önem veren, bilimsel düşünmeye ve bilime bağlı kararlar almaya özen gösterenler için kullanılan bir sıfattır. Âlim kelimesi aynı zamanda deyim ve atasözlerinde bulunabilir. "Âlim unutmuş kelem unutmamış." cümlesini örnek verebiliriz. Ancak bu gibi atasözü, deyimler ya da kalıplaşmış ifadelerde eş anlamlı kelimeleri kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar.

Alimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bilge insanlar bilim ve tecrübeyi en verimli kullananlardır.

Bilgin olmak sabır ve zamanla doğru orantılıdır.

İnsan ne kadar bilgin olursa olsun her şeyi aklında tutamaz.

Hiçbir şeye inanmayan ne âlim olabilir ne de şair olabilir.

Aralarında uluslararası ün yapmış bilim adamları da vardı.

Ne yazık ki günümüzde çoğu bilim adamı yurt dışına gidiyor.



