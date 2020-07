Anız yakanlara dekar başına 60 TL ceza

Sivas’ta başlayan hububat hasadıyla birlikte anız yakan çiftçilere idari para cezası uygulanacak.

Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2020 yılı için anız yakanlara, yaktıkları her dekar için 60 TL idari para cezası uygulayacak ve yakılan alanın orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallelerde olması halinde ceza 5 kat artacak.

“Anız yakan çiftçiler, ceplerindeki parayı yakıyor”

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, “Sivas’ta hububat hasadı başlamış olup, bu hasat döneminin bereketli ve bol kazançlı geçmesini dilerim. Hasat zamanında önemli bir çalışma da anız yangınlarıyla mücadeledir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun, Ek-1 Maddesinin C bendinde ’Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır’ denilmektedir. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılı için anız yakanlara, yaktıkları her dekar için 60 TL idari para cezası uygulanacak ve yakılan alanın orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallelerde olması halinde ceza 5 kat artacak. Anız yakmanın hiçbir faydası olmadığı gibi, toprağın doğal yapısı bozulduğu için toprağa zarar veren ve gelecek yıllarda verimi düşüren bir uygulamadır. Dolayısı ile sürdürülebilir tarım açısından, toprağın doğal dengesinin korunması, olası yangınların önlenmesi ve hava kirliliğinin önüne geçilebilmesi için anızların yakılmaması gerekmektedir. Anız yakan çiftçilerimiz, ceplerindeki parayı çıkarıp yakıyorlar, bunu bilsinler. Çiftçilerimiz hasat sırası ve sonrasında sapların parçalanarak toprağa geri dönüşümü sağlanmalıdır. Ekim için anız yakmasınlar. Ayrıca biz çiftçilerimize hem daha ucuz, hem daha zahmetsiz hem de anızı yakmaya gerek duymayan toprak işlemesiz, anıza direk ekim yöntemini uygulamalarını tavsiye ederiz" dedi.