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Ankara Barosu'ndan YSK'ya pankartlı tepki!

okan.akin okan.akin
HABER  | 10.05.2019 17:02 | Son Güncelleme

Ankara Barosu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) karşısında bulunan ek binasına, 'Hukuksuzluğun tam da karşısındayız' yazılı pankart asıldı.

Ankara Barosu'ndan YSK'ya pankartlı tepki!

Ankara Barosu'nun, Kızılay, Ihlamur Sokak'ta YSK'nın karşısında bulunan ek binasına 'Hukuksuzluğun tam da karşısındayız' yazılı pankart asıldı. Siyah fon üstüne Ankara Barosu logosu işlenerek hazırlanan, Ankara Barosu Başkanlığı yazısı da bulunan pankart dikkat çekti.

ANKARA BAROSU ÜYELERİ YSK'NIN KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ankara Barosu üyeleri, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak tepki göstermişti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Barosu ysk Yüksek Seçim Kurulu

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
helal sana borolar birliği yalnız değiliz
öyle mi ? demek ki hukuksuzluğun tam karısında oldunuz ! hırsızlıkla oy apartanların karşısında olmayı neden denemiyorsunuz ? çünkü siz aslında hukuksuzluğun hiçbir zaman karşısında olmadınız. o kadar hukuksuz işler çevirdiniz ki herkesin birşey söyleme yarışına girdiği bu günlerde sadece dikkat çekmeye çalışıyorsunuz. geçmişiniz hukuksuzluklarla dolu ! hiçdeğilse yalan söylemeyin, dürüst olun !
İstifa etseler belki hani biraz olsun sindirilebilirdi. İstifa etmiyorsun, hukuksuzluğun adaletsizliğin b*kunu çıkartıyorsun. Bunları çok merak ediyorum, evlerinde aynaya baktıklarında neler düşünüyorlardır. Utanmazlar,yüzsüzler. Sizin torunlarınız sizi asla affetmeyecek.
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