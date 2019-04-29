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Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesindeki özel bölüm kaldırıldı

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 29.04.2019 15:39 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde, daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı ayrı bölüm ve özel servis kaldırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesindeki özel bölüm kaldırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, daire başkanları ile bir araya geldiği belirtildi. Toplantıda alınan karar ile bürokrat-çalışan ayrımının ortadan kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, "Yemekhanemizde bugünden itibaren daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı ayrı bölüm ve özel servis kaldırıldı. Yeni düzenleme ile herkes için eşit koşullarda yemek imkânı sağlanacak" denildi.

Büyükşehir belediyesi yemekhanesinde eski sistemde daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürleri, belediye personelinden ayrılmış özel bölümde yemek yiyor, özel servis elemanlarından hizmet alıyordu.

(DHA)

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ankara büyükşehir belediyesi yemekhane özel bölüm

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne yani bu halkın adamı olduğunu söyleyenler çalışanlarla aynı yerde bile yemek yemiyorlar mıymış..
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