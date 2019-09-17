Mynet Trend

Ankara'da 3 köpek zehirlenip su kanalına atıldı

sesamos sesamos
YAŞAM  | 17.09.2019 04:04 | Son Güncelleme

Ankara’da farklı tarihlerde 3 köpek zehirlenerek öldürüldükten sonra yol kenarında bulunan su kanalına atılmış şekilde bulundu.

Ankara'da 3 köpek zehirlenip su kanalına atıldı

Olay, Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesinde meydana geldi. Esnaf sürekli besledikleri köpeklerin gelmemesi üzerine durumdan şüphelendi. Bunun üzerine esnaf köpeklerin zehirlendiğinden şüphelenerek yol kenarındaki su kanalına baktı.

Su kanalında 3 köpeğin cansız şekilde yattıklarını gören esnaf, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. 3 köpeğin cansız bedeni çıkartıldıktan sonra belediye ekipleri, köpekleri incelenmek üzere götürdü.

Köpekleri sürekli besledikleri ifade eden esnaf Kıymet Yılmaz, “Sürekli biz burada bu hayvanlara bakıyorduk. Elimizden geldiği kadar besliyorduk. Kimin yaptığını bilmiyorum. İnsanlıktan nasibi almamış insanlar sadece bunu yapabilir. Buraya gelen müşteriler de yemek verirlerdi. Bizler çok severdik. Köpekleri görünce çok üzüldüm. Onu yapan hayvandır, bunlar hayvan değildir. Bunları yapanların takipçisi olacağım” dedi.

(DHA)

PARTNERSiz bir de onu makyajsız görün!Siz bir de onu makyajsız görün!
Akılalmaz yöntem! Kendilerini polis olarak tanıtmışlarAkılalmaz yöntem! Kendilerini polis olarak tanıtmışlar
Otomobiline ateş açtığını iddia ettiği genci öldürdüOtomobiline ateş açtığını iddia ettiği genci öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara köpek katliamı hayvana siddet

En Çok Okunan Trend Haberler

Sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti! Başından vuruldu

Sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti! Başından vuruldu

Neslican'ın son durumu için hastaneden açıklama!

Neslican'ın son durumu için hastaneden açıklama!

Rüyasında gördü sabahına gerçek çıktı!

Rüyasında gördü sabahına gerçek çıktı!

Kendi adıma yalnızım, hele Tarık'tan sonra...

Kendi adıma yalnızım, hele Tarık'tan sonra...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis rozeti, tabanca ve kelepçeyle tarihi eser kaçakçılığı

Akılalmaz yöntem! Kendilerini polis olarak tanıtmışlar

Otomobiline ateş açtığını iddia ettiği genci öldürdü

Otomobiline ateş açtığını iddia ettiği genci öldürdü

Konya'da vahşet! Gelinciği boynundan ve ayaklarından bağlayıp direğe astılar

Tek kelimeyle vahşet! Boynundan ve ayaklarından bağlayıp direğe astılar

Sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti! Başından vuruldu

Sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti! Başından vuruldu

Esra Erol bir genç kızın daha hayatını kurtardı! Dilara Keklik 6 ay sonra bulundu

Esra Erol'da ağlatan kavuşma!

Tarık Akan ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Kendi adıma yalnızım, hele Tarık'tan sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.