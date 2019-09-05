Mynet Trend

Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun anahtarını çevirdiği otomobil markete daldı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 05.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun kontak anahtarını çevirdiği park halindeki otomobil, bir anda hareket ederek markete girdi. Olayda çocuk ve anne hafif bir şekilde yaralanırken polis soruşturma başlattı.

Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun anahtarını çevirdiği otomobil markete daldı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Ege Mahallesi'nde meydana geldi. Natayolu Caddesi'ndeki markette çocuklarıyla alışveriş yapan çift, poşetlerini yüklemek için otoparktaki otomobiline geldi. Baba, küçük çocuğunu şoför koltuğuna bırakıp tekrar markete dönerken anne ise alışveriş poşetlerini bagaja yerleştirmeye başladı.

OTOMOBİL MARKETE GİRDİ

İddiaya göre, bu sırada direksiyon başında oturan çocuğun kontak anahtarın çevirmesi sonucu otomobil hareket etmeye başladı. Otomobil, marketin camlarını kırıp, içeri girdikten bir süre sonra durdu. Otomobilin arkasında bulunan anne ise aracın arkasından içeri girip çocuğunu dışarı çıkardı.

1559aa06faa22110709175f9227e1a05

ANNE VE ÇOCUK HAFİF YARALANDI

Anne ve oğlunun hafif şekilde yaralandığı olay, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

57e4262be07e538093837302ee72294c

Kaynak: DHA


PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
Yer: İstanbul! Facianın eşiğinden dönüldü Yer: İstanbul! Facianın eşiğinden dönüldü
Büyük panik! Özel kıyafetli ekipler olay yerindeBüyük panik! Özel kıyafetli ekipler olay yerinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara market otomobil

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı!

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı!

Müftü 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

Müftü 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

Galatasaraylı yıldızın eşinden flaş paylaşım

Galatasaraylı yıldızın eşinden flaş paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı

Yer: İstanbul! Facianın eşiğinden dönüldü

Edirne'de varillerden sızan sıvı ekipleri alarma geçirdi!

Büyük panik! Özel kıyafetli ekipler olay yerinde

Düğün tartışmasında baba oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

8 Ekim'de evlenecekti! 70'inden sonra evlat katili oldu

Bursa'dan gelen görüntüler Türkiye'yi sarsmıştı! Baba Serkan Dökmeci konuştu

Bu görüntüler Türkiye'yi sarsmıştı! O baba konuştu

Bursa'da inşaat işçisi 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Feci ölüm! 8'inci kattan düştü, arkadaşları sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbullulara yağış uyarısı! 5 Eylül yurtta hava durumu

Meteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.