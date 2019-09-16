Ankara'da alkollü sürücü arabadan atlayıp, yardımına koşanlara saldırdı

İddiaya göre, eşinden ayrı olan ve ailevi sorunları olan bir kişi, alkollü şekilde eski eşinin evine gitti. Oğlu tarafından geri kendi evine götürülmek istenen şahıs, İstanbul yolu üzerinde kendisini araçtan aşağı attı.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI



Vatandaşlar araçlarını durdurup kendini aşağı atan şahsa yardım etmeye çalıştı. Üstü başı yırtılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs, yardıma koşan vatandaşlara zorluk çıkardı. Alkollü kişi, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerine de saldırmaya kalktı. Güçlükle sedyeye konulan şahıs, oğlu ile beraber hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA

