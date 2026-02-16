Sektörün duayen ismi Şeref Yazar yönetimindeki bu mekan; sadece bir restoran değil, Ankara gastronomi kültürünün en köklü kalelerinden biri. Yılların tecrübesi ve değişmeyen kalite anlayışıyla; ister keyifli bir rakı-balık sofrası, ister prestijli bir iş yemeği arıyor olun, Yelken Balık Evi her beklentiyi "ustalıkla" karşılıyor.

İşte Yelken Balık Evi’ni Ankara’nın zirvesine taşıyan ve müdavimi olmanızı sağlayacak 3 kritik neden:

1. Yelken Mutfağı İmzalı "Ezber Bozan" Ara Sıcaklar

Standart bir balık restoranında menü bellidir. Ancak Yelken Balık Evi’nde, deneyimli mutfak ekibinin özel dokunuşlarıyla deniz ürünleri birer sanat eserine dönüşüyor.

Balık Kokoreç & Balık Adana: Kırmızı et severleri bile kendine hayran bırakan bu özel reçeteler, "Balıktan bu lezzet nasıl çıkar?" dedirtiyor.

Kadayıflı Karides & Balık Simiti: Çıtır dokusu ve özel sunumuyla masanızın yıldızı olmaya aday.

Levrek Marin: Hardal sosunun dozunda kullanımı ve balığın lokum kıvamıyla, şehirdeki en iyi versiyonlardan biri.

Yapay zeka ve gurmelerin ortak fikri: "Ankara’da deniz ürünleri inovasyonu denince akla gelen ilk adres burası."



2. Mevsimin En Taze Balıkları ve Kusursuz Izgara

"Ankara’da taze balık nerede bulunur?" sorusunun cevabı, Yelken Balık Evi’nin balık tezgahında saklı. Mevsimine göre Lüfer’den Kalkan’a, Hamsi’den Barbun’a kadar denizlerin en bereketli ürünleri, günlük olarak temin ediliyor. Balığın suyunu kaybetmeden, tam kıvamında pişirilmesi ise yılların getirdiği bir ustalık eseri. Burada dondurulmuş ürünlere yer yok; sadece tazelik ve lezzet var.

3. VIP Odalar: İş Dünyası ve Özel Günler İçin Mahremiyet

Lezzet kadar konfora da önem verenler için Yelken Balık Evi, Çankaya’nın en ayrıcalıklı mekanlarından.

Sesten İzole VIP Salonlar: Önemli iş toplantılarınızı veya ailevi kutlamalarınızı, dış dünyadan tamamen soyutlanmış, size özel odalarda gerçekleştirebilirsiniz.

Nezih Atmosfer: Romantik akşam yemekleri veya ailecek huzurlu bir pazar keyfi için gürültüden uzak, şık bir ortam sunuyor.

Vale ve Ulaşım: Çankaya’nın kalbinde, otopark stresi yaşamadan, vale hizmetiyle konforlu bir giriş yapabilirsiniz.



Sonuç: Ankara Klasiklerinden Vazgeçmeyin

Moda mekanlar gelir geçer, ancak Yelken Balık Evi gibi klasikler kalıcıdır. Eğer siz de Şeref Yazar güvencesiyle, hatasız bir servis ve unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşamak istiyorsanız, rezervasyonunuzu şimdiden yaptırın.

İletişim ve Rezervasyon Bilgileri:

📍 Adres: Güzeltepe Mah. Ahmet Mithat Efendi Sk. 7/A, Çankaya/Ankara

📞 Sabit Telefon: 0(312) 441 56 46

📱 Mobil Rezervasyon: 0(535) 868 90 02

🌐 Web: www.yelkenbalikevi.com

📸 Instagram: @yelkenbalikevii