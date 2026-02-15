YEMEK

Sosyal medyada 'şifalı mantar' tuzağı: Kalbe iyi geliyor diye binlerce dolarlık vurgun!

Sosyal medyada son dönemde artan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. "Kalp ve böbrek hastalıklarına iyi geliyor", "uykusuzluğu bitiriyor" gibi iddialarla pazarlanan sözde şifalı mantarlar üzerinden binlerce dolar toplanıyor. Ödemeyi alan dolandırıcılar ise ürünü göndermeden mağdurları engelliyor.

Sedef Karatay Bingül

Dolandırıcılar, özellikle sağlık sorunu yaşayan kişileri hedef alıyor. NTV'den Beyzanur Özer'in haberine göre, uykusuzluk çekenler ile kalp ve böbrek hastalarına iyi geldiği öne sürülen mantarların nadir bulunduğu ve özel yöntemlerle temin edildiği iddia ediliyor.

'ÇÜLKÜF ADIYLA TANITILIYOR!

Bu kapsamda 'çülküf' adıyla tanıtılan ürünün aslında halk arasında bilinen Kav mantarı olduğu belirtildi.

Mantar Uzmanı İhsan Sabri Belalan, dolandırıcıların ürünü farklı bir isimle pazarladığını belirterek, “Gerçek adı kav mantarıdır. Eskiden diş beyazlatmada ya da arıcıların duman taşımasında kullanılırdı. Bunun dışında iddia edildiği gibi ciddi hastalıklara iyi geldiğine dair bilimsel bir veri yok. Bu mantar türü çok kurumuş ağaçlarda bulanabilir ama ihtimali zor. Daha çok balta girmemiş ormanlarda bulunuyor” dedi.

'300-500 EURO KARGO' OYUNU

Dolandırıcılar, ürünü göndermek için 300-500 euro arasında kargo ücreti talep ediyor. Paranın gönderilmesinin ardından ise iletişimi tamamen kesiyorlar.

Belalan, “300-500 euro kargo ücreti vermeniz lazım diyorlar. Bu parayı aldıkları an da sizi engelliyorlar. Zaten amaç burada sizin paranızı almak” diyerek çok sayıda kişinin mağdur edildiğini ifade etti.

İNANDIRICILIK İÇİN SAHTE HESAPLAR

Şüpheliler, güven kazanmak amacıyla sosyal medya hesapları açıyor. Bu hesaplarda sözde teslimat görüntüleri, ürün tanıtımları ve hatta iş ilanları paylaşılıyor. Ancak farklı platformlardaki şikayet sayfaları mağduriyet iddialarıyla dolu.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, özellikle sağlıkla ilgili mucizevi vaatlerde bulunan ve yüksek ücret talep eden kişi ya da hesaplara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Resmi onayı olmayan ürünlere para gönderilmemesi, ödeme yapılmadan önce şirket ve kişi bilgilerinin araştırılması öneriliyor.

Artan internet dolandırıcılığı vakalarına bir yenisi olarak eklenen 'şifalı mantar' tuzağı, sosyal medyada kontrolsüz şekilde yayılan sağlık iddialarının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

