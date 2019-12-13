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Ankara'da başından döner bıçağı ile yaralanan şahıs böyle isyan etti

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Ankara’nın Altındağ ilçesinde başından döner bıçağı ile yaralanan şahıs, kendisini yaralayan kişiye “Evlisin barklısın. Ben evli değilim benimle uğraşma” diyerek isyan etti. Tedavisi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da başından döner bıçağı ile yaralanan şahıs böyle isyan etti

Olay, gece geç saatlerde Ankara’nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi Bentderesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan lastikçiye gelen ve bir süre orada vakit geçiren Ayhan A., lastikçide çalışan ve daha önce husumetli olduğu Ceyhan E. ile tartıştı.

DÖNER BIÇAĞIYLA BAŞINDAN YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedede Ceyhan E., Ayhan A.’yı döner bıçağı ile başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, Ceyhan E.’yi suç aleti ile birlikte gözaltına alırken sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralı, daha sonra ambulans ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

"BEN EVLİ DEĞİLİM BENİMLE UĞRAŞMA"

Öte yandan, kanlar içerisinde kalan Ayhan A., ambulans beklediği sırada kendisini yaralayan Ceyhan E.’ye isyan etti. Lastikçi dükkanının vergi levhasının olmadığını ileri süren yaralı, şüpheli Ceyhan E.’ye "Evlisin barklısın. Ben evli değilim benimle uğraşma." dedi.

Şüpheli Ceyhan E. ise polise verdiği ifadesinde yaralının sürekli dükkanlarına gelip kendisini rahatsız ettiğini ve bu nedenle yaraladığını belirtti.

(İHA)

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Ankara döner bıçağı yaralama

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