Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Apple'dan tarihi 'MacBook' adımı! Böylesini ilk kez üretti: İşte fiyatı ve özellikleri

Apple, yıllardır uzak durduğu dokunmatik ekran teknolojisini ilk kez MacBook Pro serisine taşıdı. M5 Pro ve M5 Max çip seçenekleriyle gelen yeni dokunmatik MacBook Pro resmen tanıtıldı. Dokunmatik MacBook Pro'nun fiyatı ve özellikleri de açıklandı.

Apple'dan tarihi 'MacBook' adımı! Böylesini ilk kez üretti: İşte fiyatı ve özellikleri
Enes Çırtlık

Apple, uzun yıllardır mesafeli yaklaştığı dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar fikrini gerçeğe dönüştürdü. Şirket, dokunmatik ekranla donatılan ilk MacBook Pro modelini resmen tanıttı. Bu hamle, Apple'ın yaklaşık 10 yıl önce MacBook Pro'da Touch Bar ile dokunmatik kontrol sunmayı denemesinin ardından geldi. Şirket, söz konusu özelliği daha sonra ürünlerinden kaldırmıştı.

Apple dan tarihi MacBook adımı! Böylesini ilk kez üretti: İşte fiyatı ve özellikleri 1

DOKUNMATİK EKRANLI MACBOOK PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Yeni MacBook Pro, 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla sunuluyor. Her iki modelde de dokunmatik özellikli yeni PROLED XDR ekran bulunuyor. Ekran, HDR ve SDR içeriklerde 2.000 nit tepe parlaklık ve 10.000.000:1 kontrast oranı sunuyor.

Apple dan tarihi MacBook adımı! Böylesini ilk kez üretti: İşte fiyatı ve özellikleri 2

Performans tarafında ise kullanıcılara M5 Pro ve M5 Max çip seçenekleri sunuluyor. Yeni modeller, 128 GB'a kadar birleşik bellek ve 16 TB'a kadar depolama kapasitesiyle yapılandırılabiliyor.

Apple dan tarihi MacBook adımı! Böylesini ilk kez üretti: İşte fiyatı ve özellikleri 3

Apple, dokunmatik ekran kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir menteşe mekanizması da geliştirdi. Bu mekanizma, kullanıcılar ekrana dokunduğunda ekranın sabit kalmasını sağlıyor. Ayrıca görüntülü görüşme sırasında ekrandaki içeriklere dokunulduğunda kameranın daha sabit kalmasına yardımcı oluyor.

Apple dan tarihi MacBook adımı! Böylesini ilk kez üretti: İşte fiyatı ve özellikleri 4

Yeni MacBook Pro'nun ekranında, mevcut MacBook modellerinin çoğunda bulunan çentik yerine Dynamic Island benzeri bir kesik yer alıyor. Cihazda ayrıca daha iyi ses kalitesi sunmak üzere yeni bir woofer tasarımına sahip altı hoparlörlü ses sistemi bulunuyor.

Apple dan tarihi MacBook adımı! Böylesini ilk kez üretti: İşte fiyatı ve özellikleri 5

YENİ MACBOOK PRO DAHA HAFİF BİR TASARIMLA GELİYOR

Dokunmatik ekranlı 14 inç MacBook Pro, 1,38 kilogram ağırlığında. 16 inçlik model ise 1,82 kilogram ağırlığa sahip. Böylece her iki model de dokunmatik ekranı bulunmayan önceki nesil modellerden daha hafif bir yapı sunuyor.

Apple dan tarihi MacBook adımı! Böylesini ilk kez üretti: İşte fiyatı ve özellikleri 6

Bağlantı seçenekleri açısından her iki modelde de üç Thunderbolt 5 bağlantı noktası, HDMI bağlantı noktası, SDXC kart yuvası, MagSafe ve kulaklık girişi bulunuyor.

Harici ekran desteği ise tercih edilen çipe göre değişiyor. M5 Pro çipli model üç harici ekranı desteklerken M5 Max çipli model dört harici ekrana kadar destek sunuyor.

Apple dan tarihi MacBook adımı! Böylesini ilk kez üretti: İşte fiyatı ve özellikleri 7

DOKUNMATİK EKRANLI MACBOOK PRO FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Apple'ın yeni dokunmatik ekranlı MacBook Pro modellerinin başlangıç fiyatları şöyle:

  • 14 inç MacBook Pro: 199.999 TL
  • 16 inç MacBook Pro: 234.999 TL

Dokunmatik ekranlı MacBook Pro, 6 Kasım itibarıyla satışa sunulacak.

Apple dan tarihi MacBook adımı! Böylesini ilk kez üretti: İşte fiyatı ve özellikleri 8

APPLE, YILLAR SONRA DOKUNMATİK MAC KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Dokunmatik ekranlı MacBook Pro, Apple'ın yeni CEO'su John Ternus dönemindeki ikinci büyük ürün lansmanı oldu. Ternus, eylül ayında şirketin ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu da tanıtmıştı.

Apple dan tarihi MacBook adımı! Böylesini ilk kez üretti: İşte fiyatı ve özellikleri 9

Apple'ın dokunmatik ekranlı Mac bilgisayarlara yönelik yaklaşımı geçmişte oldukça farklıydı. Steve Jobs ve Tim Cook dahil çeşitli Apple yöneticileri, dokunmatik ekranlı Mac fikrine karşı çıkmıştı. Jobs, bir dönem bu yaklaşımı ergonomi açısından son derece kötü olarak nitelendirmişti.

Apple dan tarihi MacBook adımı! Böylesini ilk kez üretti: İşte fiyatı ve özellikleri 10

Buna karşın Apple'ın dokunmatik ekranlı bir Mac üzerinde çalıştığına ilişkin söylentiler, yeni modelin tanıtılmasından yaklaşık üç yıl önce ortaya çıkmaya başlamıştı.

Apple dan tarihi MacBook adımı! Böylesini ilk kez üretti: İşte fiyatı ve özellikleri 11

Yeni dokunmatik ekranlı MacBook Pro'nun tanıtımı, Apple'ın bir gün önce M6 çipli standart MacBook Pro modelini duyurmasının ardından geldi. Şirketin 14 inç ekranla sunduğu M6 çipli MacBook Pro'nun başlangıç fiyatı ise 137.999 TL olarak açıklandı.

Kaynak: TechCrunch

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Klozetlerdeki inatçı kireç lekeleri için pratik ikili! Evde basit karışımKlozetlerdeki inatçı kireç lekeleri için pratik ikili! Evde basit karışım
Google yeni modelini duyurdu! Rakiplerini geride bıraktıGoogle yeni modelini duyurdu! Rakiplerini geride bıraktı

Anahtar Kelimeler:
Apple dizüstü bilgisayar bilgisayar MacBook laptop MacBook Pro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için sürpriz aday

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için sürpriz aday

Yıllar sonra ekrana dönüyor! Son haliyle şaşırttı

Yıllar sonra ekrana dönüyor! Son haliyle şaşırttı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.