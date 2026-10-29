Apple'dan tarihi 'MacBook' adımı! Böylesini ilk kez üretti: İşte fiyatı ve özellikleri

Apple, uzun yıllardır mesafeli yaklaştığı dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar fikrini gerçeğe dönüştürdü. Şirket, dokunmatik ekranla donatılan ilk MacBook Pro modelini resmen tanıttı. Bu hamle, Apple'ın yaklaşık 10 yıl önce MacBook Pro'da Touch Bar ile dokunmatik kontrol sunmayı denemesinin ardından geldi. Şirket, söz konusu özelliği daha sonra ürünlerinden kaldırmıştı.

DOKUNMATİK EKRANLI MACBOOK PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Yeni MacBook Pro, 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla sunuluyor. Her iki modelde de dokunmatik özellikli yeni PROLED XDR ekran bulunuyor. Ekran, HDR ve SDR içeriklerde 2.000 nit tepe parlaklık ve 10.000.000:1 kontrast oranı sunuyor.

Performans tarafında ise kullanıcılara M5 Pro ve M5 Max çip seçenekleri sunuluyor. Yeni modeller, 128 GB'a kadar birleşik bellek ve 16 TB'a kadar depolama kapasitesiyle yapılandırılabiliyor.

Apple, dokunmatik ekran kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir menteşe mekanizması da geliştirdi. Bu mekanizma, kullanıcılar ekrana dokunduğunda ekranın sabit kalmasını sağlıyor. Ayrıca görüntülü görüşme sırasında ekrandaki içeriklere dokunulduğunda kameranın daha sabit kalmasına yardımcı oluyor.

Yeni MacBook Pro'nun ekranında, mevcut MacBook modellerinin çoğunda bulunan çentik yerine Dynamic Island benzeri bir kesik yer alıyor. Cihazda ayrıca daha iyi ses kalitesi sunmak üzere yeni bir woofer tasarımına sahip altı hoparlörlü ses sistemi bulunuyor.

YENİ MACBOOK PRO DAHA HAFİF BİR TASARIMLA GELİYOR

Dokunmatik ekranlı 14 inç MacBook Pro, 1,38 kilogram ağırlığında. 16 inçlik model ise 1,82 kilogram ağırlığa sahip. Böylece her iki model de dokunmatik ekranı bulunmayan önceki nesil modellerden daha hafif bir yapı sunuyor.

Bağlantı seçenekleri açısından her iki modelde de üç Thunderbolt 5 bağlantı noktası, HDMI bağlantı noktası, SDXC kart yuvası, MagSafe ve kulaklık girişi bulunuyor.

Harici ekran desteği ise tercih edilen çipe göre değişiyor. M5 Pro çipli model üç harici ekranı desteklerken M5 Max çipli model dört harici ekrana kadar destek sunuyor.

DOKUNMATİK EKRANLI MACBOOK PRO FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Apple'ın yeni dokunmatik ekranlı MacBook Pro modellerinin başlangıç fiyatları şöyle:

14 inç MacBook Pro: 199.999 TL

199.999 TL 16 inç MacBook Pro: 234.999 TL

Dokunmatik ekranlı MacBook Pro, 6 Kasım itibarıyla satışa sunulacak.

APPLE, YILLAR SONRA DOKUNMATİK MAC KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Dokunmatik ekranlı MacBook Pro, Apple'ın yeni CEO'su John Ternus dönemindeki ikinci büyük ürün lansmanı oldu. Ternus, eylül ayında şirketin ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu da tanıtmıştı.

Apple'ın dokunmatik ekranlı Mac bilgisayarlara yönelik yaklaşımı geçmişte oldukça farklıydı. Steve Jobs ve Tim Cook dahil çeşitli Apple yöneticileri, dokunmatik ekranlı Mac fikrine karşı çıkmıştı. Jobs, bir dönem bu yaklaşımı ergonomi açısından son derece kötü olarak nitelendirmişti.

Buna karşın Apple'ın dokunmatik ekranlı bir Mac üzerinde çalıştığına ilişkin söylentiler, yeni modelin tanıtılmasından yaklaşık üç yıl önce ortaya çıkmaya başlamıştı.

Yeni dokunmatik ekranlı MacBook Pro'nun tanıtımı, Apple'ın bir gün önce M6 çipli standart MacBook Pro modelini duyurmasının ardından geldi. Şirketin 14 inç ekranla sunduğu M6 çipli MacBook Pro'nun başlangıç fiyatı ise 137.999 TL olarak açıklandı.

Kaynak: TechCrunch