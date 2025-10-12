Ankara'da ilginç anlar! Devasa çiçeği görenlerin aklına tek bir soru geldi: "Acaba ne hata yaptı?"

Trafikte yaşanan tartışma, kavga, tehlikeli hareket gibi olaylar genelde sosyal medya gündemin üst sıralarında yer alıyor. Yine trafikte yaşanan bir olay sosyal medya gündemindeki başlıklardan biri oldu. Ama bu kez olay çok başka.

DEVASA ÇİÇEĞİN ÜZERİNDE DİKKAT ÇEKEN NOT

Ankara'da çekildiği belirtilen görüntülerde; trafikte çekiciye bağlanmış devasa bir çiçek görüldü. Yoldan geçenler hayretle devasa çiçeğe bakarken, üzerindeki not da olayı daha ilginç bir yere taşıdı.

HERKESİN AKLINA AYNI SORU GELDİ: "ACABA NE HATA YAPTI?"

Çiçeğin üzerinde yazan "Haticem beni affet. Hatalıyım ama sensiz yaşayamam" notunu görenlerin aklına "Acaba ne hata yaptı?" sorusu geldi.