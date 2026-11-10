Kasım soğuğu etkisini artırıyor! Meteoroloji’den birçok kente sağanak ve kar uyarısı

Kasım ayıyla birlikte etkisini artıran soğuk hava, yurdun birçok bölgesinde kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre bugün Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısı başta olmak üzere birçok noktada yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise bazı bölgelerde pus ve sis etkili olacak.
MGM'nin tahminlerine göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji, özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesini düşürebilecek pus ve sis olaylarına karşı uyarıda bulundu. Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısında aralıklı yağış görülecek. Ayrıca Bolu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde de yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması beklenen yağışların, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 12°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Kayseri çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
NEVŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
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