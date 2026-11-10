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Kasım soğuğu etkisini artırıyor! Meteoroloji’den birçok kente sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Kasım Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Kasım soğuğu etkisini artırıyor! Meteoroloji’den birçok kente sağanak ve kar uyarısı
Nilgün Arabacı

Kasım ayıyla birlikte etkisini artıran soğuk hava, yurdun birçok bölgesinde kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre bugün Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısı başta olmak üzere birçok noktada yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise bazı bölgelerde pus ve sis etkili olacak.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

MGM'nin tahminlerine göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Kasım soğuğu etkisini artırıyor! Meteoroloji’den birçok kente sağanak ve kar uyarısı 1

SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji, özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesini düşürebilecek pus ve sis olaylarına karşı uyarıda bulundu. Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Kasım soğuğu etkisini artırıyor! Meteoroloji’den birçok kente sağanak ve kar uyarısı 2

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kasım soğuğu etkisini artırıyor! Meteoroloji’den birçok kente sağanak ve kar uyarısı 3

10 KASIM SALI GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batısında aralıklı yağış görülecek. Ayrıca Bolu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde de yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması beklenen yağışların, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 12°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Kayseri çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar sağanak
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