Ne oksijen var ne de tek bir canlı: Bilim insanları 5 milyar yılı simüle etti

Washington Üniversitesi'nden astrobiyolog Samantha Gilbert-Janizek liderliğindeki araştırma ekibi, Dünya'da hiçbir zaman yaşam oluşmadığı varsayımından yola çıktı.

Araştırmacılar, gezegenin çekirdeğini, mantosunu, kabuğunu, atmosferini, okyanuslarını ve Güneş'ten aldığı enerjiyi içeren kapsamlı bir bilgisayar modeli hazırladı. Modelde ısı akışı, okyanus kimyası ve yüzey sıcaklıkları dahil 19 temel gezegensel özellik incelendi.

Bilim insanları sanal Dünya'nın yaklaşık 5 milyar yıllık gelişimini simüle etti. Böylece gezegenin oluşumundan yaklaşık 500 milyon yıl sonrasına kadar nasıl değişebileceğini araştırdı.

YAŞAM OLMASA DA DÜNYA YAŞANABİLİR KALABİLİYOR

The Planetary Science Journal dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Simülasyona göre yaşamın bulunmadığı bir Dünya da milyarlarca yıl boyunca yüzeyinde sıvı su bulundurabilecek sıcaklık koşullarını koruyabiliyor.

Bu durumun arkasında karbonat-silikat döngüsü bulunuyor. Kayaçların aşınması, volkanik gaz çıkışları ve okyanus kimyası arasındaki etkileşim, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin ve yüzey sıcaklıklarının dengelenmesine yardımcı oluyor.

Araştırmacılara göre bu doğal süreçler, Güneş'in parlaklığının 4,5 milyar yıl boyunca yaklaşık yüzde 30 artmasına rağmen gezegenin yaşanabilir sıcaklıklarda kalmasını sağlayabiliyor.

YAŞAM OLMAYAN DÜNYA'DA OKSİJEN BULUNMAYACAKTI

Simülasyonda ortaya çıkan en belirgin fark ise atmosferdeki oksijen eksikliği oldu.

Dünya'da atmosferik oksijenin önemli bir bölümü fotosentez yapan canlılar sayesinde oluşuyor. Yaşamın bulunmadığı bir gezegende bu süreç gerçekleşmeyeceği için atmosferde bol miktarda oksijen de bulunmayacaktı.

Bilim insanları, oksijenin karmaşık yaşam formları için büyük önem taşıdığını ancak astronomide bir gezegenin yaşanabilir kabul edilmesi için mutlaka oksijen bulundurmasının gerekmediğini belirtiyor. Bu değerlendirmede temel ölçütlerden biri, gezegen yüzeyinde sıvı suyun bulunabilmesi.

ARAŞTIRMA UZAYDA YAŞAM ARAYIŞINA DA IŞIK TUTABİLİR

Araştırmanın sonuçları yalnızca Dünya'nın geçmişini anlamak açısından değil, başka yıldızların çevresindeki gezegenlerde yaşam arayışı bakımından da önem taşıyor.

Bilim insanları, yaşam bulunmayan ancak yaşanabilir koşullara sahip gezegenlerin, atmosferik özellikleri nedeniyle yaşam barındıran gezegenlere benzeyebileceğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle yeni modelin, uzak gezegenlerin atmosferlerinde tespit edilen kimyasal izlerin yorumlanmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Araştırma, Dünya'daki yaşamın iklim dengesi üzerindeki etkisini tamamen ortadan kaldırmıyor ve Gaia hipotezini de çürütmüyor. Ayrıca modelde levha tektoniği ve atmosfer kimyası gibi bazı süreçlere ilişkin varsayımlar bulunuyor.

Ancak elde edilen sonuçlar, kayalık bir gezegenin milyarlarca yıl yaşanabilir kalması için mutlaka canlılara ihtiyaç duymayabileceğini gösteriyor.

(Görseller temsili şekilde yapay zeka ile oluşturulmuştur)