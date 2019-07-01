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Ankara'da makam aracı düğün arabası oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.07.2019 08:09 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait cip tipi araç genç bir çiftin düğün aracı oldu. Tasarruf tedbirleri kapsamında cipler ihale yoluyla satılana kadar vatandaşların düğün aracı olarak kullanılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Artık halktan faydalanan bir belediye yok, belediyeden faydalanan hemşehrilerimiz var" ifadelerini kullandı.

Ankara'da makam aracı düğün arabası oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait cip tipi araç, genç bir çiftin başvurusu üzerine düğün arabası oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı ile ciplerin ihale yoluyla satışı gerçekleşene kadar maddi durumu iyi olmayan vatandaşların düğünlerinde kullanılacağı bilgisi paylaşıldı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Değerli ilginiz ve desteğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler vatandaşlarımıza Ankara’yı dünyanın gözde başkentlerinden biri yapma sözünü verdik. Artık halktan faydalanan bir belediye yok, belediyeden faydalanan hemşehrilerimiz var" ifadelerine yer verdi.

MANSUR YAVAS

Gazetecilerle Ramazan ayında bir araya gelen Mansur Yavaş belediyeye ait dört cipin olduğunu ve üçünün eski belediye başkanı Melih Gökçek’e tahsis edildiğini açıklamıştı. Yavaş, “Dört cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. Üçü Gökçek’e tahsis edilmiş. İade istedik, ikisi geldi personelleriyle birlikte. Satacağız. İhtiyacımız yok. Zırhlı araç kendisinde kaldı, iki personelle” ifadelerini kullanmıştı.


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