Ankara'da 'Nine'nin yönettiği çete üyelerine tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Örgüt üyelerinin, otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan birisini gözüne kestirip, otobüs geldiği esnada vatandaşı sıkıştırarak çembere alıp "perdeleme" yaparak vatandaşın cebinden parasını, telefonunu ve ziynet eşyalarını alan çete çökertildi. Örgüt üyelerinin benzer şekilde toplamda 21 olay gerçekleştirdiği polis tarafından tespit edildi.
MESLEKLERİ YANKESİCİLİK
Yankesiciliği meslek haline getiren örgüt üyeleri küçük yaştan itibaren bu işin nasıl yapıldığını örgüt lideri olan ve kendi aralarında "Nine" diye andıkları G.K.'den öğrendiklerini ve örgüt üyeleriyle beraber planlı bir şekilde organize olarak yaptıkları tespit edildi. Şahısların suç işlerken kameralara tanınmamak için şapka, bere, eşarp ve başörtüsü gibi eşyalar taktığı belirlendi.
3 AY TEKNİK DİNLEME YAPILDI
Polisin, yankesici çeteyi 3 aydır dinleyip izlediği belirtildi. Çete üyelerinin telefon görüşmelerinde şifreli konuşarak polisten "Amcalar" diye bahsettiği, kendi aralarında toplanıp 'İşe çıkalım amcalar geliyor' diye konuştukları belirlendi.
65 YAŞINDAKİ ÖRGÜT LİDERİNDEN İLGİNÇ SİTEM
Örgüt lideri 65 yaşındaki "Nine" kod adlı G.K. polislere "Siz hala emekli olmadınız mı?" diye söylendi. Polisler de "Biz emekli olmadık fakat bu dosyayla seni emekli ederiz" şeklinde cevap verdi.
GÖRÜNTÜLERİ BİLE İNKAR ETTİLER
Örgüt üyeleri polise verdiği ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine polisler delil olarak elinde bulunan görüntüleri gösterdi. Ancak deliller suçluları yalancı çıkardı.
(İHA)
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