Ankara'da okullar tatil mi? 12 Haziran 2023 Ankara'da okul var mı, valilikten tatil açıklaması geldi mi? Başkent'te sağanak sele dönüştü

Ankara'da okulların tatil edilip edilmediği konusunda bilgi edinmek isteyenler valilik tarafından yayımlanan duyuruları inceliyor. Başkent'te birçok ev ve iş yerleri su ile doldu. Sokak ve caddelerin sel nedeniyle göle döndüğü görülürken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilgili birimlerin tüm izinlerinin kaldırıldığını açıkladı. Birçok kişi "Yarın Ankara'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların tatil edildiğine yönelik henüz bir açıklama gelmedi.

Ankara'da etkili olan yağış, hayatı olumsuzluk yönde etkiledi.

Kuvvetli sağanak sebebiyle rögarların taştığı, ev ve iş yerlerini su bastığı görüldü.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde bulunan bir binanın istinat duvarı, toprak kayması sebebiyle çöktü. Öte yandan Çankaya'daki Yenişehir Kapalı Pazarı'nda su birikmesi nedeniyle bazı otomobillerin sürüklendiği aktarıldı.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Sıhhiye ve Çetin Emeç Bulvarı'nda biriken su nedeniyle birçok kişi zor durumda kaldı. Kazımkarabekir, Gazi ve Ankara Tren Garı alt geçitlerinin ise önlem amaçlı araç trafiğine kapatıldığı açıklandı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN 'OKULLAR TATİL' AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Ankara Valiliği'nden 12 Haziran 2023 Pazartesi günü için 'okul tatili' açıklaması geldiği takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Ankaralılar, kent merkezinde aynı anda başlayan afet düzeyindeki kuvvetli/fırtınalı sağanak yağış ve dolu yağışının oranı m2'ye 44 kg'ı aştı. Teyakkuz halindeyiz. İlgili birimlerin tüm izinleri kaldırıldı. Başkent 153 çağrı merkezimize gelen tüm ihbarlara tek tek müdahale ediyoruz. "

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Muğla ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri ile Adana’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artması bekleniyor.

Öte yandan hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Çankırı Konya, Karaman, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Tokat, Amasya, Çorum ile Kastamonu’nun güneyi), Afyonkarahisar, Burdur ,Isparta, Antalya’nın iç kesimleri ile Adana’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Burdur ,Isparta, Antalya’nın iç kesimleri ile Adana’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU



