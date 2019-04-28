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Ankara'da şaşkına çeviren görüntü! Rögara düşen dana için seferber oldular

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.04.2019 13:27 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kapağı açık unutulan rögara düşen dana, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ankara'da şaşkına çeviren görüntü! Rögara düşen dana için seferber oldular

Olay, dün akşam Çubuk ilçesi Esenboğa Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Atala'ya ait dana, otlarken yol kenarında kapağı açık unutulan rögara düştü.

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Başı ve ön ayakları rögarın dışında kalan danaya fark eden çevre sakinleri, hayvanın yardımına koştu.

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Çağırılan iş makinesinin kepçesine halatla bağlanan dana, çekilerek kurtarıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana çubuk Dana rögar
 

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