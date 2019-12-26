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  4. Ankara'da toprak altında kalan yavru köpekleri hayvansever çift kurtardı

Ankara'da toprak altında kalan yavru köpekleri hayvansever çift kurtardı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Ankara'da İmrahor Vadisi'ndeki sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen Canan ve Volkan Koç çifti, bir köpeğin sesini fark ederek toprak altında kalan 8 yavrunun hayatını kurtardı.

Patiliköy Doğayı, Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Canan Koç ve eşi Volkan Koç, düzenli olarak İmrahor Vadisi'nde bulunan 300-400 arasındaki sokak hayvanına gönüllü olarak bakıyor. Her gün yaptıkları besleme faaliyeti için vadiye çıkan Koç çifti, bir köpeğin inleme sesini duyarak sesi takip etti. Ağaçlık alan içerisinden yukarıya doğru tırmanan çift, en tepeye çıktıklarında inleyen dişi köpeğin toprağı kazmaya çalıştığını gördü. Köpeğin kazdığı noktaya yaklaştıklarında yağan yağmurdan kaynaklı toprak altında kalan köpek yavrularını fark eden Canan Koç, kolları sıvayarak toprak altında kalan yavru köpekleri bir bir dışarı çıkarttı. Yavruları çıkardıktan sonra anne köpeğin yavru köpekleri koruma amaçlı kaçırmaya çalıştığını gören Volkan Koç, dernek binasına giderek bir kulübe aldı ve anne köpek ile yavruları kulübeye yerleştirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
köpek Ankara

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Helal olsun ablacım sana Allah razı olsun İnşallah
iyide annesi oraya yuva yapmış işte? kışın sizin barakandan da daha sıcaktır. doğada sıklıkla karşılaşılan bir şey. önüne toprak uçsa bile annesi gelip eşeler açar yuvanın ağzını.. bişey yaparken bilinçli olmak gerek...
Allah razı olsun ama sanki köpeklerin annesi oraya saklamış gibi üşümesinler diye olabilir
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