Ankara'da trafiğin ortasında pes dedirten görüntü! Şehir magandaları dehşet saçtı!

Olay, Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunduğu cadde üzerinde konvoy halinde ilerleyen 3 motosikletli şahıslar trafiği hiçe saydı.
Süratle ilerleyen motosikletli şahıslar yanlarında getirdikleri tabancayla art arda havaya ateş etti. Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olayda şüpheliler bir süre sonra gözden kayboldu. (İHA)
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